Киян попередили про сильний туман — як безпечно їздити, ходити та гуляти в умовах низької видимості

Осінь — час для туманів та сильних дощів. Тож підготуватися до погіршення умов на дорозі та зниження видимості варто як автомобілістам, так і пішоходам.

ДСНС України уже попередив киян про підвищену туманність 27 та 28 вересня: повідомляється про перший рівень небезпеки — жовтий.

За попередженням ДСНС, видимість на дорогах буде 200-500 м.

Як їздити на автомобілі у туман?

У туманну погоду автомобілістам радять вмикати протитуманні фари — вони також відомі як “габарити”. Відомо, що туман спотворює видимість, тож орієнтуватися доводиться по об’єктах навколо: стовпах, деревах та дорожній розмітці.

Також важливо слідкувати за чистотою лобового скла, користуватися обігрівом чи відкривати вікна, щоб скло не пітніло.

Під час туману варто дотримуватися наступних порад:

тримати дистанцію: це важливо завжди, але в умовах поганої видимості краще контролювати відстань до автомобілів ще ретельніше;

не перевищуй швидкості та уважно стеж за ситуацією на дорозі та узбіччі;

у туман краще не виходити на обгін автомобіля, суворо дотримуйся рядності.

А ось пішоходам в таку погоду, як і в нічну пору, варто носити сітловідбивальні елементи на одязі, взутті, сумках тощо. Це допоможе стати помітнішим(-ою) для водія, який концентрує увагу на загальній ситуації на проїжджій частині.

Як не загубитися в лісі у тумані?

Ліс — небезпечне місце для тих, хто заходить до нього без базової підготовки, знань та орієнтування. Кажуть, що ліси, як і гори, невігласів не пробачають.

Щоб не загубитися у лісі під час туманної погоди, потрібно просто підготуватися до походу чи прогулянки заздалегідь. Наприклад, не варто йти до лісу в темному, сірому чи зеленому одязі — краще віддавати перевагу яскравим неприродним кольорам, щоб тебе було легко помітити серед гущі листя.

Також, щоб не загубитися у лісі, пам’ятай про рекомендації:

Не вирушай у прогулянку сам(-а) — краще йти до лісу компанією.

Завантаж на телефон спеціальний путівник по лісовій місцевості, як-от ForestNavigator. Також скористайся картою у своєму смартфоні.

Подбай про повний заряд свого мобільного, захопи з собою PowerBank та ліхтарик.

Краще прихопити з собою перекус та воду.

Потурбуйся про те, щоб твої близькі знали, куди ти йдеш — так ти убезпечиш себе від неприємних та небезпечних ситуацій.

До речі, такі ж поради стосуються й тих туристів, які зараз перебувають у горах: читай, що робити, якщо загубився в горах, та як підготуватися до гірської мандрівки.

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