Киян попередили про сильний туман — як безпечно їздити, ходити та гуляти в умовах низької видимості

Осінь — час для туманів та сильних дощів. Тож підготуватися до погіршення умов на дорозі та зниження видимості варто як автомобілістам, так і пішоходам.
ДСНС України уже попередив киян про підвищену туманність 27 та 28 вересня: повідомляється про перший рівень небезпеки — жовтий.
За попередженням ДСНС, видимість на дорогах буде 200-500 м.
За попередженням ДСНС, видимість на дорогах буде 200-500 м.
У туманну погоду автомобілістам радять вмикати протитуманні фари — вони також відомі як “габарити”. Відомо, що туман спотворює видимість, тож орієнтуватися доводиться по об’єктах навколо: стовпах, деревах та дорожній розмітці.
Також важливо слідкувати за чистотою лобового скла, користуватися обігрівом чи відкривати вікна, щоб скло не пітніло.
Також важливо слідкувати за чистотою лобового скла, користуватися обігрівом чи відкривати вікна, щоб скло не пітніло.
Під час туману варто дотримуватися наступних порад:
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А ось пішоходам в таку погоду, як і в нічну пору, варто носити сітловідбивальні елементи на одязі, взутті, сумках тощо. Це допоможе стати помітнішим(-ою) для водія, який концентрує увагу на загальній ситуації на проїжджій частині.
Ліс — небезпечне місце для тих, хто заходить до нього без базової підготовки, знань та орієнтування. Кажуть, що ліси, як і гори, невігласів не пробачають.
Щоб не загубитися у лісі під час туманної погоди, потрібно просто підготуватися до походу чи прогулянки заздалегідь. Наприклад, не варто йти до лісу в темному, сірому чи зеленому одязі — краще віддавати перевагу яскравим неприродним кольорам, щоб тебе було легко помітити серед гущі листя.
Також, щоб не загубитися у лісі, пам’ятай про рекомендації:
До речі, такі ж поради стосуються й тих туристів, які зараз перебувають у горах: читай, що робити, якщо загубився в горах, та як підготуватися до гірської мандрівки.
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