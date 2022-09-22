У Карпатах зійшла снігова лавина — як убезпечити себе та не загубитися в горах

Поки в серцях українців досі люта зима, у Карпатах встигли змінитись усі пори року і гори знову завалило снігом. І все було б дуже чарівно, якби у цій непрохідній хурделиці не загубились туристи.

Тому зранку 20 вересня місцевим рятувальникам довелось вирушити на пошуки пари, яка піднялась в гори, але неочікувано потрапила у розпал снігопаду. Обмежена видимість не дала можливості туристам знайти дорогу назад, тому довелось дзвонити у службу порятунку.

Пару знайшли на горі Менчул, після чого транспортували у село Богдан, де лікарі швидкої перевірили стан здоров’я туристів, що загубилися у непрохідних снігах.

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Сходження лавини на Закарпатті

Вже наступного дня на Закарпатті зійшла перша снігова лавина. Про це повідомляють ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Такого ще не було, аби у вересні в Українських Карпатах зійшла лавина, — зазначають у повідомленні.

Високогір’я Карпат засипає снігом уже кілька днів. Там мороз і вітер. Сніг лежить на полонині Драгобрат, там його шар — понад 20 сантиметрів.

Засніжена і гора Піп Іван ЧорногІрський. Снігова лавина зійшла на Свидовецькому хребті, кажуть місцеві рятувальники. Вони й оприлюднили відео надзвичайної події.

Рятувальники попереджають туристів про погані погодні умови у горах.

На високогір‘ї Карпат сніжитиме й далі, прогнозують синоптики.

Як убезпечити себе та не загубитися в горах

Насамперед важливо подбати про підготовку до походу та пам’ятати кілька важливих правил:

Йти у гори наодинці дуже небезпечно, тому краще приєднатись до групи чи винайняти гіда. Потрібно чітко спланувати увесь маршрут походу в гори та постійно тримати зв’язок з тими, хто лишився на рівнині. Початківцям також радять спробувати спочатку свої сили у літніх походах, а вже пізніше проходити випробування стихії. Необхідно подивитися прогноз погоди, перш ніж йти в гори. Ще кращою ідеєю буде порадитись з місцевими, оскільки вони завжди знають, чим живуть гори та як поводитися там. Також необхідно подбати про правильне спорядження та одяг, щоб не отримати переохолодження у разі непередбачуваних погодних умов. Важливо подбати про засоби зв’язку та взяти з собою телефон та PowerBank, щоб у разі морозу можна було швидко його ввімкнути.

Що відбувається у Карпатах зараз: відео

Однак найважливіше пам’ятати: якщо ти плануєш похід у зимові Карпати, то потрібно обов’язково зареєструватись на сайті ДСНС.

Рятувальникам потрібно повідомити маршрут своєї групи, список учасників походу, ім’я керівника групи, а також номери телефонів. У разі небезпеки можна буде швидко зв’язатись зі службою порятунку та отримати допомогу та рекомендації, як поводитись до прибуття рятувальників.

Що робити, якщо заблукали у горах

Якщо вже так сталось, що твоя група загубилась, або ти взагалі на самоті й зв’язку немає, тоді необхідно економити заряд на батареї. Можливо, згодом вдасться додзвонитись у службу порятунку.

Також важливо не панікувати та не намагатись швидко знайти вихід з вершини. Часто рятувальники радять йти вниз та намагатись знайти річку чи струмок.

У разі теплої погоди вздовж течії можна буде рухатись та знайти населений пункт. Однак цього не варто робити, коли починає темніти, оскільки розпізнати, куди плине течія буде важко.

У деяких випадках рятувальники рекомендують не рухатись з місця, на якому людина загубилась, оскільки її група може швидко виявити пропажу та повернутись. До того ж це допоможе зекономити сили.

Проте у морозну погоду потрібно все ж зберігати рухливість та намагатись не заснути, щоб зовсім не замерзнути.

Інколи до людей не може дістатися ні вертоліт, ні квадроцикл. Тоді рятувати туристів доводиться гірським рятувальникам. Дізнайся більше про їхню роботу та коли в горах чатує небезпека.

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