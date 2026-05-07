В Днепре ликвидируют последствия вражеского обстрела: поврежден жилой сектор, есть раненые

В ночь на 7 мая 2026 года Днепр оказался под очередным ударом российских оккупационных войск.

В результате вражеской атаки в городе зафиксировано разрушение жилого сектора и пострадавшие среди гражданского населения.

Атака на жилой квартал Днепра: последствия ночного обстрела города

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, наибольшие повреждения получило пятиэтажное здание, где в одной из квартир вспыхнул пожар.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации огня и оказания помощи жителям. Кроме основного эпицентра попадания, взрывной волной и обломками повреждены несколько соседних домов и припаркованные рядом автомобили.

В настоящее время известно о двух пострадавших. Среди них — 21-летняя беременная женщина, которая получила ранения и острую реакцию на стресс, а также 45-летний мужчина. Обоим пострадавшим медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия. В госпитализации, по предварительной информации, они не нуждались.

Специальные службы продолжают осмотр поврежденных объектов для установления окончательных масштабов разрушений и оказания помощи владельцам поврежденного имущества. Правоохранители фиксируют последствия атаки как очередное военное преступление против мирного населения.

Фото: Александр Ганжа.

