У Дніпрі ліквідують наслідки ворожого обстрілу: пошкоджено житловий сектор, є поранені

Уночі проти 7 травня 2026 року Дніпро опинився під черговим ударом російських окупаційних військ.

Унаслідок ворожої атаки в місті зафіксовано руйнування житлового сектору та постраждалі серед цивільного населення.

Атака на житловий квартал Дніпра: наслідки нічного обстрілу міста

За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, найбільших пошкоджень зазнала п’ятиповерхова будівля, де в одній із квартир спалахнула пожежа.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події для ліквідації вогню та надання допомоги мешканцям. Окрім основного епіцентру влучання, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька сусідніх будинків і припарковані поруч автомобілі.

На цей час відомо про двох постраждалих осіб. Серед них — 21-річна вагітна жінка, яка зазнала поранень та гострої реакції на стрес, а також 45-річний чоловік. Обом постраждалим медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Госпіталізації, за попередньою інформацією, вони не потребували.

Спеціальні служби продовжують огляд пошкоджених об’єктів для встановлення остаточних масштабів руйнувань та надання допомоги власникам понівеченого майна. Правоохоронці фіксують наслідки атаки як черговий воєнний злочин проти мирного населення.

Фото: Олександр Ганжа.

Раніше ми писали, що Росія порушила режим тиші — читай в матеріалі, що відомо про атаку РФ на міста України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!