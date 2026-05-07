Перший крок у світ водіння: зі скількох років можна отримати права в Україні

В Україні для різних категорій транспорту передбачено певний граничний вік, починаючи з якого можна отримати посвідчення водія. Зі скількох років можна отримати права в Україні у 2026 році та що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Категорії водійських прав
- А1. З цією категорією можна водити мопед, моторолер та будь-який інший двоколісний транспорт (об’єм якого не має перевищувати 50 куб. см).
- Категорія А. Якщо є мотоцикл, для керування ним потрібна ця категорія; З нею ти також можеш причепити на мотоцикл бічний причіп.
- Категорія В1. Отримують ті, хто пройшов тестування з водіння квадроцикла.
- Категорія В. Одна з найпопулярніших, адже вона потрібна для водіння легкового автомобіля (його вага не має перевищувати 3,5 т).
- Категорія С1. Потрібна для того, щоб керувати вантажним автомобілем (до 7,5 т).
- Категорія С. Якщо вага перевищує 7,5 т, потрібні ці права.
- Категорія D1. Отримують ті, хто водить невеликі автобуси (на 16 людей).
- Категорія D. Якщо хочеш перевозити понад 16 пасажирів, потрібні права цієї категорії.
- Категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE. Необхідні для того, щоб перевозити склади транспортних засобів з тягачем категорії B, С1, C, D1 або D, якими водій має право керувати, але який не стосується вказаних категорій складів транспортних засобів.
- Категорія Т. З правами такої категорії можна водити трамваї та тролейбуси.
Зі скількох років можна отримати права в Україні
- З 16 років — для категорій А та А1;
- з 18 років — В, С і В1, С1;
- з 19 років — BE, C1E, CE;
- з 21 року — D1, D, D1E, DE, T.
Чи можна здавати на права в 16 років на машину
Вступити до автошколи на навчання можна навіть у 14 років. Проте скласти іспити та отримати водійські права все одно можна буде тільки у відповідному для бажаної категорії віці.
Скільки коштує отримати права 2026
У 2026 році отримати водійські права в Україні коштує від 39 тис. до 55 тис. грн.
Теоретичне навчання в автошколі обходиться у 3 500–8 000 грн залежно від формату та регіону, онлайн-курси дешевші.
Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС коштує 250 грн.
Практичне водіння — найдорожчий етап: 1 урок (60 хв) коштує 900–1200 грн, а повний курс на 40 годин — 36 000–48 000 грн.
Практичний іспит коштує 420 грн.
Додатково потрібно оплатити меддовідку — 500–2 000 грн, фото — 100–200 грн, навчальні матеріали — 100–500 грн.
Перше посвідчення водія на 2 роки коштує 608 грн: 378 грн за бланк і 230 грн за послугу.
Заощадити можна завдяки онлайн-курсам, акціям та оплаті повного пакета навчання.
