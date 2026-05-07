Перший крок у світ водіння: зі скількох років можна отримати права в Україні

В Україні для різних категорій транспорту передбачено певний граничний вік, починаючи з якого можна отримати посвідчення водія. Зі скількох років можна отримати права в Україні у 2026 році та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Категорії водійських прав

А1. З цією категорією можна водити мопед, моторолер та будь-який інший двоколісний транспорт (об’єм якого не має перевищувати 50 куб. см).

Категорія А. Якщо є мотоцикл, для керування ним потрібна ця категорія; З нею ти також можеш причепити на мотоцикл бічний причіп.

Категорія В1. Отримують ті, хто пройшов тестування з водіння квадроцикла.

Категорія В. Одна з найпопулярніших, адже вона потрібна для водіння легкового автомобіля (його вага не має перевищувати 3,5 т).

Категорія С1. Потрібна для того, щоб керувати вантажним автомобілем (до 7,5 т).

Категорія С. Якщо вага перевищує 7,5 т, потрібні ці права.

Категорія D1. Отримують ті, хто водить невеликі автобуси (на 16 людей).

Категорія D. Якщо хочеш перевозити понад 16 пасажирів, потрібні права цієї категорії.

Категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE. Необхідні для того, щоб перевозити склади транспортних засобів з тягачем категорії B, С1, C, D1 або D, якими водій має право керувати, але який не стосується вказаних категорій складів транспортних засобів.

Категорія Т. З правами такої категорії можна водити трамваї та тролейбуси.

Читати на тему Штраф за ДТП в Україні: яку суму варто сплатити в 2026 Який штраф передбачений в Україні в 2026 за ДТП з різними наслідками?

Зі скількох років можна отримати права в Україні

З 16 років — для категорій А та А1;

з 18 років — В, С і В1, С1;

з 19 років — BE, C1E, CE;

з 21 року — D1, D, D1E, DE, T.

Чи можна здавати на права в 16 років на машину

Вступити до автошколи на навчання можна навіть у 14 років. Проте скласти іспити та отримати водійські права все одно можна буде тільки у відповідному для бажаної категорії віці.

Скільки коштує отримати права 2026

У 2026 році отримати водійські права в Україні коштує від 39 тис. до 55 тис. грн.

Теоретичне навчання в автошколі обходиться у 3 500–8 000 грн залежно від формату та регіону, онлайн-курси дешевші.

Теоретичний іспит у сервісному центрі МВС коштує 250 грн.

Практичне водіння — найдорожчий етап: 1 урок (60 хв) коштує 900–1200 грн, а повний курс на 40 годин — 36 000–48 000 грн.

Практичний іспит коштує 420 грн.

Додатково потрібно оплатити меддовідку — 500–2 000 грн, фото — 100–200 грн, навчальні матеріали — 100–500 грн.

Перше посвідчення водія на 2 роки коштує 608 грн: 378 грн за бланк і 230 грн за послугу.

Заощадити можна завдяки онлайн-курсам, акціям та оплаті повного пакета навчання.

Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!