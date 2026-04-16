ПДВ на електромобілі 2026: скільки відсотків складає податок цього року

З 1 січня 2026 року в Україні набула чинності одна з найбільш резонансних податкових змін для автомобільного ринку — повернення ПДВ на електромобілі.

Шестирічна пільга, яка зробила електрокари доступнішими для мільйонів українців, припинила своє існування, і тепер покупці знову платять повноцінний податок на додану вартість.

Податок на електромобілі 2026: що варто знати під час покупки авто

З 1 січня 2019 року Верховна Рада скасувала ПДВ і мито на розмитнення електромобілів, а акциз зменшила до 1 євро за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електрокара не треба було платити збір до Пенсійного фонду.

Ці заходи стали ключовими драйверами розвитку ринку. Завдяки пільгам ринок електрокарів стрімко зростав: лише у 2024 році в Україні було зареєстровано понад 18 тисяч електромобілів.

Однак продовжити пільговий режим у 2026 році не вдалося. Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований проєкт держбюджету на 2026 рік, відхиливши поправку №1061, яку підтримали 248 народних депутатів і яка передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев ще влітку 2025 року попереджав без жодних натяків на двозначність:

Пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись не буде. Якщо є час, можливості та натхнення — придбайте авто до кінця року.

З 1 січня 2026 року і ввезення на територію України, і постачання на її території здійснюється з нарахуванням ПДВ — незалежно від того, чи був автомобіль завезений без сплати ПДВ раніше, а також незалежно від дати оформлення права власності на нього.

Для імпорту електромобілів це стосується всіх імпортерів — і дилерів, і громадян. Постачання на території України електрокарів дилерами теж здійснюється з нарахуванням ПДВ, у тому числі тих електромобілів, які були ввезені до 1 січня 2026 року без ПДВ.

З 1 січня 2026 року при розмитненні сплачується ПДВ у розмірі 20% від митної вартості авто. Акцизний податок залишається мінімальним — 1 євро за 1 кВт·год ємності акумулятора.

Важливо розуміти, що нульове мито на ввезення електромобілів та нульовий збір до Пенсійного фонду під час першої реєстрації залишаються незмінними, оскільки є постійними нормами Податкового кодексу і не мали строку дії.

Для наочності: вартість розмитнення електромобіля, який коштує 20 тисяч євро і має батарею ємністю 60 кВт·год, складатиметься з акцизу — 60 євро — та ПДВ у розмірі 20% від суми вартості та акцизу, що становить приблизно 4 012 євро.

Таким чином, таке авто можна буде розмитнити за близько 4 072 євро.

Є й важлива відмінність для різних категорій учасників ринку. Дилери — автосалони та компанії — є платниками ПДВ, тому вони будуть додавати ПДВ до ціни навіть на ті електромобілі, які ввезли раніше без податку.

Звичайні громадяни не є платниками ПДВ, тому якщо громадянин продає свій електромобіль іншому громадянину чи компанії — податку не буде.

Основні причини скасування пільги — бюджетні потреби держави в умовах війни та вимоги євроінтеграції. Нульовий ПДВ не відповідає директивам ЄС, де податок на додану вартість застосовується до всіх товарів, включно з транспортом.

Крім того, електромобілі не сплачують паливних акцизів, з яких формується дорожній фонд, що також стало аргументом проти продовження пільг.

