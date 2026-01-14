Для тебе Економія

Розмитнення авто у 2026: для кого вже з 1 січня вартість збільшується

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Січня 2026, 17:00 3 хв.
розмитнення авто 2026 ціна
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь