Розмитнення авто у 2026: для кого вже з 1 січня вартість збільшується

У 2026 році розмитнення авто в Україні стає дорожчим, і найбільше зміни торкнуться оплати за електромобілі.для кого вже з 1 січня вартість збільшиться

Яка ціна розмитнення авто у 2026 — про актуальні зміни читай у матеріалі.

Скільки коштує розмитнення авто у 2026

Головна відмінність 2026 року: з 1 січня на електрокари знову починає нараховуватися ПДВ у розмірі 20%, і це суттєво вплине на загальну вартість розмитнення.

Для бензинових, дизельних та гібридних автомобілів формули залишаються тими ж, що й раніше.

Загальна сума розмитнення залежить від митної вартості автомобіля, типу двигуна, його об’єму (або місткості батареї для електромобілів) та віку авто. Основні платежі:

ввізне мито

акцизний податок

ПДВ

додаткові витрати (оформлення, сертифікація, послуги)

Основні зміни 2026 року, що впливають на вартість розмитнення авто

Електромобілі тепер обкладаються ПДВ 20%. ПДВ нараховується на вартість автомобіля за договором купівлі-продажу.

Формули розрахунку ввізного мита та акцизу залишаються стандартними, але для електрокарів вони специфічні:

Ввізне мито: для електромобілів 0%, для інших — 10% від митної вартості.

Акциз: для електрокарів — 1 євро × 1 кВт·год місткості батареї; для бензинових і дизельних авто — базова ставка × об’єм двигуна × вік авто.

ПДВ: 20% × (митна вартість + мито + акциз).

Тож у 2026 році електромобілі стають суттєво дорожчими в розмитненні через введення ПДВ, а для інших авто змін у системі оподаткування немає, але важливими залишаються дата митного оформлення і дата договору купівлі.

Якщо авто купили, приміром, 31 грудня 2025 року, то на нього ПДВ 20% ще не застосовується. А якщо оформлення відбудеться після 1 січня 2026 року, то доведеться заплатити ПДВ за новою ставкою.

Також, якщо автомобіль уперше реєструється в Україні й раніше ніколи не перебував на обліку, власник зобов’язаний сплатити збір до Пенсійного фонду. Його розмір становить від 3% до 5% і залежить від вартості транспортного засобу. Ця вартість визначається на основі прожиткового мінімуму, встановленого на поточний рік. Окрім разового платежу під час розмитнення, у 2026 році можливі щорічні витрати. Якщо обраний автомобіль коштує більше ніж 375 мінімальних заробітних плат (2 437 500 грн) і при цьому його вік не перевищує 5 років, на власника поширюється транспортний податок. Доведеться щороку сплачувати 25 000 грн, незалежно від того, як активно він використовується.

