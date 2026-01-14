Розмитнення авто у 2026: для кого вже з 1 січня вартість збільшується

У 2026 році розмитнення авто в Україні стає дорожчим, і найбільше зміни торкнуться оплати за електромобілі.для кого вже з 1 січня вартість збільшиться
Яка ціна розмитнення авто у 2026 — про актуальні зміни читай у матеріалі.
Скільки коштує розмитнення авто у 2026
Головна відмінність 2026 року: з 1 січня на електрокари знову починає нараховуватися ПДВ у розмірі 20%, і це суттєво вплине на загальну вартість розмитнення.
Для бензинових, дизельних та гібридних автомобілів формули залишаються тими ж, що й раніше.
Загальна сума розмитнення залежить від митної вартості автомобіля, типу двигуна, його об’єму (або місткості батареї для електромобілів) та віку авто. Основні платежі:
- ввізне мито
- акцизний податок
- ПДВ
- додаткові витрати (оформлення, сертифікація, послуги)
Основні зміни 2026 року, що впливають на вартість розмитнення авто
Електромобілі тепер обкладаються ПДВ 20%. ПДВ нараховується на вартість автомобіля за договором купівлі-продажу.
Формули розрахунку ввізного мита та акцизу залишаються стандартними, але для електрокарів вони специфічні:
- Ввізне мито: для електромобілів 0%, для інших — 10% від митної вартості.
- Акциз: для електрокарів — 1 євро × 1 кВт·год місткості батареї; для бензинових і дизельних авто — базова ставка × об’єм двигуна × вік авто.
- ПДВ: 20% × (митна вартість + мито + акциз).
Тож у 2026 році електромобілі стають суттєво дорожчими в розмитненні через введення ПДВ, а для інших авто змін у системі оподаткування немає, але важливими залишаються дата митного оформлення і дата договору купівлі.
Якщо авто купили, приміром, 31 грудня 2025 року, то на нього ПДВ 20% ще не застосовується. А якщо оформлення відбудеться після 1 січня 2026 року, то доведеться заплатити ПДВ за новою ставкою.
