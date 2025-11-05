Чи можна оформити автомобіль, якщо у тебе немає прав — роз’яснення адвоката

В Україні можна стати власником авто навіть без водійських прав. Звучить трохи незвично, але закон чітко розділяє — мати машину і водити її — це не одне й те саме. Про це у коментарі Вікнам розповів адвокат та керівник юридичної фірми “Костик Горлов” Єгор Горлов.

Чи можна оформити автомобіль без прав — чи це реально

Право власності не вимагає наявності водійського посвідчення. Будь-яка доросла особа може оформити авто на себе без прав.

— Так, власником авто може бути будь-яка дієздатна особа, незалежно від наявності посвідчення водія. Право власності і право керування транспортним засобом — це дві різні поняття, які не залежать одне від одного, — пояснює адвокат.

Чи можна автомобіль машину на себе без прав неповнолітнім

Неповнолітні особи (наприклад, 17 років) можуть стати власниками авто за згодою батьків або піклувальників.

Неповнолітня особа віком від 14 до 18 років має часткову цивільну дієздатність і може придбати авто за згодою батьків або піклувальників, — зазначив правозахисник.

Купити автомобіль без прав у кредит або лізинг — можна чи ні

Купівля авто в кредит або лізинг без водійського посвідчення теоретично можлива, але банки та лізингові компанії можуть встановлювати власні правила.

— Водночас банк у договорі лізингу може самостійно вимагати наявність водійського посвідчення і відмовляти у кредитуванні за його відсутності. Це право банку встановлювати власні умови, — пояснює адвокат Єгор Горлов.

Оформлення авто без водійського посвідчення — як передати керування іншому

Власник може передати право керування іншій особі за довіреністю. Це дозволяє законно користуватися автомобілем без наявності прав у власника.

Власник може передавати право керування за довіреністю або навіть усною згодою, — зазначає адвокат.

Власник авто без прав за кермом — які штрафи

Керування автомобілем без водійського посвідчення є серйозним порушенням і карається законом. За перше порушення передбачений штраф від 3 400 до 8 500 грн відповідно до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повторне порушення протягом року — штраф 40 800 грн із можливим позбавленням права керування на 5–7 років та вилученням авто.



Без прав за кермо сідати категорично не варто, — підсумовує Єгор Горлов.

Із застосунком Дія можна не лише продати та купити авто, а і переоформити — читай у матеріалі, як переоформити машину за допомогою Дії, що для цього треба та на які ТЗ ця функція розповсюджується.

