Фотографував об’єкти на шляху до клієнтів: удари по Одесі коригувв таксист

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію в Одесі, затримавши агента російських спецслужб, який тривалий час працював під глибоким прикриттям. Ним виявився місцевий таксист, який використовував свою професію для збору розвідувальних даних про об’єкти оборони та критичну інфраструктуру міста.

Як працювала схема подвійного життя

За матеріалами слідства, зловмисник налагодив цинічний механізм шпигунства. Щодня він виїжджав на маршрути по Одесі та її околицях, виконуючи звичайні замовлення з перевезення пасажирів. Проте, прямуючи до клієнтів або повертаючись із викликів, водій прицільно шукав локації Сил оборони та електропідстанцій.

Методи роботи ворожого поплічника:

Фотофіксація: за допомогою смартфона та планшета він знімав периметри стратегічних об’єктів;

Картографія: позначав точні геолокації потенційних цілей на Google-картах;

Звітність: узагальнені дані у вигляді текстових повідомлень та фотографій відправляв куратору з ФСБ через анонімні чати в месенджерах;

Саме за цими координатами окупанти готували нову серію масованих ударів з використанням ракет та дронів-камікадзе.

Від легкого заробітку до державної зради

Розслідування встановило, що фігурант потрапив у поле зору російської спецслужби наприкінці 2025 року. Шукаючи в інтернеті способи швидкого підробітку, він відгукнувся на пропозицію, яка згодом перетворила його на поплічника агресора. Росіяни обіцяли гроші, в обмін на які одесит погодився ставити під удар власне місто та його мешканців.

Співробітники СБУ задокументували кожен крок зрадника і затримали його безпосередньо за місцем проживання. Під час обшуків у квартирі таксиста вилучили гаджети та сім-карти з доказами його розвідувально-підривної діяльності.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

За те, що чоловік свідомо наводив ворожий вогонь на рідне місто, йому загрожує найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях спільно з Управлінням СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше ми писали, що СБУ викрила агента ФСБ, який готував теракти в метро та ТРЦ — читай у матеріалі, як це відбувалось.

