Як продати авто через Дію: покрокова інструкція

У застосунку Дія у 2023 році з’явилась усіма довгоочікувана функція купівлі та продажу транспортного засобу. Читай у матеріалі, як за кілька хвилин та кліків продати власний ТЗ.

Як продати ТЗ через Дію

Продати авто через Дію сьогодні доволі просто і легко:

Переходимо у розділ Сервіси, шукаємо підрозділ Водієві; Після цього натискаємо Продати транспортний засіб; Якщо у тебе є декілька ТЗ, то треба буде обрати той, який ти плануєш продати; Вкажи договірну вартість транспортного засобу; Введи свої дані, а саме номер телефону та електронну пошту; Після введення даних буде сформовано проєкту договору: перевір правильність всієї інформації та підтверди сам документ; Як тільки ти підтвердиш договір, буде сформовано QR-код та електронне посилання на документ — щось із цього необхідно надіслати покупцеві твого транспортного засобу; Дочекайся покупця: він має заповнити свою частину договору та сплатити послуги; Отримай сповіщення щодо договору: після завершення перевірки проєкт договору буде перевірено сервісним центром.

Слід зазначити, що через Дію ти можеш продати лише один транспортний засіб за рік. У разі необхідності продажу ще одного ТЗ, вже треба звертатись до Міністерства внутрішніх справ задля оформлення офлайн-послуги та сплати податків.

Також зауважимо, що оформити продаж транспортного засобу можна за двох умов: якщо це легковий автомобіль, мопед або мотоцикл і цей ТЗ не перебуває під арештом, не знаходиться у розшуку та не є предметом судового спору.

Продаж авто через Дію: необхідні документи

Зазвичай документи, які потрібні для продажу авто через Дію, вже є у самому застосунку. Але про всяк випадок слід перевірити наявність та актуальність наступних документів:

верифікований податковий номер;

задеклароване місце проживання;

техпаспорт;

паспорт або посвідка на проживання.

У разі, якщо власник ТЗ перебуває за кордоном, то слід лише оформити нотаріальну довіреність на довірену особу в Україні, що детально описуватиме право виконувати усі дії з продажу майна, включаючи підписання документів та передачу ключів. У цілому процедура нічим не відрізняється від того, якщо власник знаходиться на території України.

