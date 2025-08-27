Как продать авто через Дию: пошаговая инструкция

В приложении Дия в 2023 году появилась всем долгожданная функция купли и продажи транспортного средства. Читай в материале, как через несколько минут и кликов продать свое ТС.

Как продать ТС через Дию

Продать авто через Дию на сегодняшний день довольно просто и легко:

Переходим в раздел Сервисы, ищем подразделение Водителю;

После этого нажимаем Продать транспортное средство;

Если у тебя есть несколько ТС, нужно будет выбрать тот, который ты планируешь продать;

Укажи договорную стоимость транспортного средства;

Введи собственную контактную информацию, а именно номер телефона и электронную почту;

После ввода данных будет сформирован проект договора: проверь правильность всей информации и подтверди сам документ;

Как только ты подтвердишь договор, будет сформирован QR-код и электронная ссылка на документ — что-то необходимо отправить покупателю твоего транспортного средства;

Дождись покупателя: он должен заполнить свою часть договора и оплатить услуги;

Получи уведомление о договоре: после завершения проверки проект договора будет проверен сервисным центром.

Следует отметить, что через Дию ты можешь продать только одно транспортное средство за год. В случае необходимости продажи еще одного ТС уже нужно обращаться в Министерство внутренних дел для оформления офлайн-услуги и уплаты налогов.

Также заметим, что оформить продажу транспортного средства можно при двух условиях: если это легковой автомобиль, мопед или мотоцикл и этот ТС не находится под арестом, не находится в розыске и не является предметом судебного спора.

Продажа авто через Дию: необходимые документы

Обычно документы, необходимые для продажи авто через Дию, уже есть в самом приложении. Но на всякий случай следует проверить наличие и актуальность следующих документов:

верифицированный налоговый номер;

задекларированное место жительства;

техпаспорт;

паспорт или вид на жительство.

В случае, если владелец ТС находится за границей, следует лишь оформить нотариальную доверенность на доверенное лицо в Украине, что будет детально описывать право выполнять все действия по продаже имущества, включая подписание документов и передачу ключей. В целом, процедура ничем не отличается от того, если собственник находится на территории Украины.

С приложением Дия можно не только продать и купить авто, но и переоформить – читай в материале, как переоформить машину с помощью Дии, что для этого нужно и на какие ТС эта функция распространяется.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!