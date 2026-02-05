Дія.Підпис по-новому: что изменилось для украинцев

Дія вводит существенные изменения в процедуре создания и использования электронной подписи. Теперь процесс активации Дія.Підпису становится более защищенным, однако потребует от пользователей наличия специфического оборудования и физических документов.

Главной целью обновления является повышение уровня безопасности и надежности цифровой идентификации граждан – подробнее в нашем материале.

Обновление Дія.Підпис: что нужно знать

Алгоритм создания подписи теперь предполагает обязательное считывание данных непосредственно из биометрического чипа документа. Процедура включает следующие шаги:

Сканирование документа: пользователь должен отсканировать серийный номер своей ID-карты, загранпаспорта или биометрического вида. Считывание по NFC: необходимо приложить физический документ к смартфону для считывания информации через модуль NFC. Фотоподтверждение: система потребует пройти стандартную проверку лица (Liveness check) для верификации личности. Новый код доступа: на завершающем этапе необходимо установить 6-значный пароль. Напомним, что ранее для защиты использовался 5-значный код.

Дія.Підпис по-новому: какие условия должны быть выполнены

Внедрение новых правил означает, что доступ к сервису ограничен техническими возможностями устройства и наличием документов нового образца. Если твой смартфон не поддерживает технологию бесконтактного считывания данных (NFC), создать новое Дія.Підпис будет невозможно.

Также теперь недостаточно просто иметь данные в системе – для активации требуется оригинал документа с чипом (ID-карта или загранпаспорт). Те пользователи, которые уже имеют активированное Дія.Підпис, могут продолжать пользоваться им до истечения срока его действия. Однако при следующем обновлении или преобразовании подписи процедуру придется проходить уже по новым правилам.

Если у тебя нет биометрического документа или телефона устаревшей модели без NFC-модуля, воспользоваться функцией электронной подписи в приложении не удастся.

