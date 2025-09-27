Дія.Картка: все государственные выплаты на едином счете — как подключить

В Украине ввели Дія.Картку — мультисчет, при поддержке которого можно получать государственные выплаты на один счет, не открывая лишних.
Что это, как открыть ее и какие государственные программы будут подключены к этой программе — читай в нашем материале.
Дія.Картка: что это и для чего она
Теперь на одном счете будут находиться все государственные выплаты, что упростит получение средств и их пользование.
Его можно открыть двумя способами: с помощью Действия или банков-партнеров: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. Со временем список банков расширится. Несколько шагов – и можно пользоваться.
Как открыть счет: три способа
С приложением Дія
Для того чтобы открыть счет с поддержкой приложения, необходимо:
- перейти в раздел Сервисы;
- найти там Дія.Картку;
- выбрать банк-партнера, с которым ты хочешь оформить заявления на открытие, подписать согласие;
- через несколько минут счет будет открытым и готовым к пользованию.
С помощью ПриватБанка
В связи с последним обновлением приложения банка, открыть его можно с главного экрана. Тебе нужно только подписать согласие и подождать минуту – все будет готово.
С помощью Monobank
Чтобы открыть счет в этом банке, следует:
- Зайти в приложение и перейти в раздел Все карты.
- Нажми Открыть карту и выбери Дія.
- Подтверждаете условия пользования и все можно пользоваться.
Дія.Картка: какие программы поддерживаются
Нововведение будет использоваться для перечня государственных программ:
- єКнига;
- єМалятко;
- ветеранский спорт;
- пособие по безработице;
- помощь ВПЛ;
- пенсии;
- международная поддержка;
- военные облигации;
- возврат вкладов.
Следует отметить, что вскоре к этим программам прибавится еще одна: Пакет школьника.
Заметим, что программы являются Восстановление и Национальный Кэшбэк остаются отдельными.
