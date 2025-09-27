Дія.Картка: все государственные выплаты на едином счете — как подключить

В Украине ввели Дія.Картку — мультисчет, при поддержке которого можно получать государственные выплаты на один счет, не открывая лишних.

Что это, как открыть ее и какие государственные программы будут подключены к этой программе — читай в нашем материале.

Дія.Картка: что это и для чего она

Теперь на одном счете будут находиться все государственные выплаты, что упростит получение средств и их пользование.

Его можно открыть двумя способами: с помощью Действия или банков-партнеров: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. Со временем список банков расширится. Несколько шагов – и можно пользоваться.

Как открыть счет: три способа

С приложением Дія

Для того чтобы открыть счет с поддержкой приложения, необходимо:

перейти в раздел Сервисы;

найти там Дія.Картку;

выбрать банк-партнера, с которым ты хочешь оформить заявления на открытие, подписать согласие;

через несколько минут счет будет открытым и готовым к пользованию.

С помощью ПриватБанка

В связи с последним обновлением приложения банка, открыть его можно с главного экрана. Тебе нужно только подписать согласие и подождать минуту – все будет готово.

С помощью Monobank

Чтобы открыть счет в этом банке, следует:

Зайти в приложение и перейти в раздел Все карты. Нажми Открыть карту и выбери Дія. Подтверждаете условия пользования и все можно пользоваться.

Дія.Картка: какие программы поддерживаются

Нововведение будет использоваться для перечня государственных программ:

єКнига;

єМалятко;

ветеранский спорт;

пособие по безработице;

помощь ВПЛ;

пенсии;

международная поддержка;

военные облигации;

возврат вкладов.

Следует отметить, что вскоре к этим программам прибавится еще одна: Пакет школьника.

Заметим, что программы являются Восстановление и Национальный Кэшбэк остаются отдельными.

Следует учитывать, что иногда приложение Дія может не работать по техническим причинам. Так что читай, почему Дія.Підпис не работает, и какие есть на это причины.

