Дія.Картка: всі державні виплати на єдиному рахунку — як підключити

Як відкрити Дія.Картку Фото Unsplash В Україні запровадили Дія.Картку — мультирахунок, за підтримки якого можна отримувати державні виплати на один рахунок, не відкриваючи зайвих.Що це, як її відкрити та які державні програми будуть підключені до цієї програми — читай у нашому матеріалі. Дія.Картка: що це і для чого вона Відтепер на одному рахунку знаходитимуться всі державні виплати, що спростить отримання коштів та їх користування.Його можна відкрити двома способами: за допомогою Дії або банків-партнерів: Приватбанк, Monobank та Кредит Дніпро. Згодом список банків розшириться. Кілька кроків — і можна користуватись. Як відкрити рахунок: три способи З додатком Дія Для того, щоб відкрити рахунок з підтримкою застосунку, необхідно: перейти у розділ Сервіси; знайти там Дія.Картку; обрати банк-партнера, з яким хочеш оформити заяви на відкриття, підписати згоду; за кілька хвилин рахунок буде відкритим і готовим до користування. За допомогою Приватбанку У зв’язку з останнім оновленням застосунку банку, відкрити її можна з головного екрану. Тобі треба лиш підписати згоду і почекати хвилину — все буде готово. Читати на тему В Україні запустили Дія.Картку — єдиний інструмент для отримання державних виплат Про нову розробку розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За допомогою Monobank Щоб відкрити рахунок у цьому банку, слід: Зайти у застосунок та перейти у розділ Усі картки. Натиснути Відкрити картку та обрати Дія.Картку. Підтверджуєте умови користування і все — можна користуватись. Pixabay Дія.Картка: які програми підтримуються Нововведення буде використовуватись для такого переліку державних програм: єКнига; єМалятко; ветеранський спорт; допомога по безробіттю; допомога ВПО; пенсії; міжнародна підтримка; військові облігації; повернення вкладів. Слід зазначити, що невдовзі до цих програм додасться ще одна: Пакунок школяра. Зауважимо, що програми єВідновлення та Національний кешбек лишаються окремими. Варто враховувати, що іноді застосунок Дія може не працювати з технічних причин. Тож читай, чому Дія.Підпис не працює, і які є на це причини. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Дія, соціальні виплати Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter