Дія.Картка: всі державні виплати на єдиному рахунку — як підключити

В Україні запровадили Дія.Картку — мультирахунок, за підтримки якого можна отримувати державні виплати на один рахунок, не відкриваючи зайвих.

Що це, як її відкрити та які державні програми будуть підключені до цієї програми — читай у нашому матеріалі.

Дія.Картка: що це і для чого вона

Відтепер на одному рахунку знаходитимуться всі державні виплати, що спростить отримання коштів та їх користування.

Його можна відкрити двома способами: за допомогою Дії або банків-партнерів: Приватбанк, Monobank та Кредит Дніпро. Згодом список банків розшириться. Кілька кроків — і можна користуватись.

Як відкрити рахунок: три способи

З додатком Дія

Для того, щоб відкрити рахунок з підтримкою застосунку, необхідно:

перейти у розділ Сервіси;

знайти там Дія.Картку;

обрати банк-партнера, з яким хочеш оформити заяви на відкриття, підписати згоду;

за кілька хвилин рахунок буде відкритим і готовим до користування.

За допомогою Приватбанку

У зв’язку з останнім оновленням застосунку банку, відкрити її можна з головного екрану. Тобі треба лиш підписати згоду і почекати хвилину — все буде готово.

За допомогою Monobank

Щоб відкрити рахунок у цьому банку, слід:

Зайти у застосунок та перейти у розділ Усі картки. Натиснути Відкрити картку та обрати Дія.Картку. Підтверджуєте умови користування і все — можна користуватись.

Дія.Картка: які програми підтримуються

Нововведення буде використовуватись для такого переліку державних програм:

єКнига;

єМалятко;

ветеранський спорт;

допомога по безробіттю;

допомога ВПО;

пенсії;

міжнародна підтримка;

військові облігації;

повернення вкладів.

Слід зазначити, що невдовзі до цих програм додасться ще одна: Пакунок школяра.

Зауважимо, що програми єВідновлення та Національний кешбек лишаються окремими.

