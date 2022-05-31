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Чи можна купити кров або заморозити її вдома? Незручні питання про донорство, які ми поставили замість тебе

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 31 Травня 2022, 12:00
Донорство крові

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