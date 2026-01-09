Один донор — 4 врятованих життів: історія трансплантації у Кам’янці-Подільському

Смерть однієї людини стала початком нової історії для чотирьох пацієнтів, які роками чекали на рятівний дзвінок із лікарні. У Кам’янці-Подільському медики провели масштабну операцію з мультиорганного забору органів. Завдяки мужності родини донора та злагодженій роботі лікарів із трьох міст, четверо людей отримали надію на одужання.

Спецоперація заради життя: об’єднання медиків Львова та Києва

Процедура такого рівня — це завжди виклик для медичної системи, адже рахунок йде на хвилини. Для проведення забору об’єдналися фахівці одразу кількох провідних центрів країни.

В одній із наших лікарень завдяки злагодженій роботі медиків та рішенню родини донора було проведено мультиорганний забір органів. У співпраці з фахівцями Першого територіального медичного об’єднання Львова та Інституту серця МОЗ України врятовані органи були передані пацієнтм з різних регіонів України, — зазначають у прес-службі міськради.

Органи доправили до спеціалізованих клінік, де вже чекали реципієнти. Така співпраця між регіональними лікарнями та великими медичними центрами дозволяє розвивати трансплантологію навіть у невеликих містах.

Трансплантація у Кам’янці-Подільському: як врятували 4 життя

Головним фактором успіху в цій історії стала згода родичів померлого на донорство. У Кам’янці-Подільському підкреслюють, що це вкрай непросте, але надзвичайно благородне рішення, яке перетворює трагедію на порятунок для інших.

Наразі врятовані органи вже пересаджені пацієнтам. Їхній стан контролюють лікарі у Львові та Києві. Цей випадок став ще одним підтвердженням того, що українська медицина продовжує розвиватися попри всі виклики війни, а культура донорства стає ознакою зрілого та свідомого суспільства.

