Один донор — 4 спасенных жизней: история трансплантации в Каменце-Подольском

Смерть одного человека стала началом новой истории для четырех пациентов, которые годами ждали спасительного звонка из больницы. В Каменце-Подольском медики провели масштабную операцию по мультиорганному забору органов. Благодаря мужеству семьи донора и слаженной работе врачей из трех городов, четыре человека получили надежду на выздоровление.

Об этом сообщили в Каменец-Подольском городском совете.

Спецоперация ради жизни: объединение медиков Львова и Киева

Процедура такого уровня — это всегда вызов для медицинской системы, ведь счет идет на минуты. Для проведения забора объединились специалисты сразу нескольких ведущих центров страны.

В одной из наших больниц благодаря слаженной работе медиков и решению семьи донора был проведен мультиорганный забор органов. В сотрудничестве со специалистами Первого территориального медицинского объединения Львова и Института сердца Минздрава Украины спасенные органы были переданы пациентам из разных регионов Украины, — отмечают в пресс-службе горсовета.

Органы доставили в специализированные клиники, где уже ждали реципиенты. Такое сотрудничество между региональными больницами и крупными медицинскими центрами позволяет развивать трансплантологию даже в небольших городах.

Читать по теме Невозможное сделали возможным! В Охматдете ребенку впервые пересадили орган от несовместимого донора Врачи Охматдета впервые в истории Украины пересадили ребенку часть печени от несовместимого донора.

Трансплантация в Каменце-Подольском: как спасли 4 жизни

Главным фактором успеха в этой истории стало согласие родственников умершего на донорство. В Каменце-Подольском подчеркивают, что это крайне непростое, но чрезвычайно благородное решение, которое превращает трагедию в спасение для других.

На данный момент спасенные органы уже пересажены пациентам. Их состояние контролируют врачи во Львове и Киеве. Этот случай стал еще одним подтверждением того, что украинская медицина продолжает развиваться вопреки всем вызовам войны, а культура донорства становится признаком зрелого и сознательного общества.

Каждый случай пересадки — уникален. Порой медицина идет на еще более смелые шаги, когда одной операции оказывается недостаточно. Читай впечатляющий рассказ о борьбе, выходящей за рамки привычного: три сердца и одна жизнь: как ретрансплантация изменила судьбу 30-летнего мужчины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!