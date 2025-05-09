Невозможное сделали возможным! В Охматдете ребенку впервые пересадили орган от несовместимого донора

Медики детской больницы Охматдет впервые в Украине провели АВО-несовместимую трансплантацию печени маленькому ребенку.

4-месячный Максим из Чернобаевки получил очень необходимую помощь, однако этому предшествовали долгие поиски донора. К сожалению, найти совместного не удалось. Тогда врачи приняли решение о несовместимой трансплантации, ведь состояние малыша ежедневно ухудшалось.

Уникальная АВО-несовместимая трансплантация: как в Охматдете спасли жизнь Максима

Максим попал в Охматдет в январе этого года с тяжелыми симптомами: желтухой, вялостью, увеличенным животиком, обесцвеченным калом и темной мочой. Врачи провели анализы и медицинский осмотр, после которого стало понятно — мальчику нужна трансплантация печени.

Ситуацию усложняло отсутствие совместного донора — у малыша и родителей были разные группы крови. Тем временем болезнь прогрессировала, а функции печени стремительно ухудшались.

Максим был переведен в отделение анестезиологии. Других вариантов, кроме срочной пересадки, не оставалось.

В медицине есть практика трансплантации органов в тех случаях, когда группа крови донора и реципиента не совпадает. Такая операция называется АВО-несовместимой трансплантацией.

Во взрослой медицине такие случаи довольно редки, а в детской и подавно. В Украине таких операций никогда не проводили.

— АВ0-несовместимая трансплантация — это выход из ситуаций, когда у нас нет возможности выполнить трансплантацию по стандартным условиям совместимости пары донор-реципиент.

Это актуально и для нашей страны, где крайне низкая (2-3 донора с диагностированной смертью мозга на 1 млн населения) донация органов после смерти, — объясняет врач-трансплантолог Олег Годик.

Врачи понимали, что нужно либо решиться на уникальный для Украины шаг, либо ждать и потерять ребенка.

— В медицине есть моменты, когда невозможно нужно сделать возможным — просто потому, что нет другого выхода. Мы подробно проговорили каждый шаг и каждый риск, — рассказывает врач-гепатолог Анастасия Морозова.

Врачи собрали консилиум, внимательно изучили международные протоколы и получили консультации от коллег за границей. Затем началась подготовка к операции.

Так как папа мальчика военнослужащий, решили трансплантировать часть печени от мамы. У нее II группа крови, у ребенка — I, поэтому, чтобы снизить риск отторжения из-за разной группы крови, Максиму заранее провели курс замены плазмы крови.

Ему также назначили специальную иммуносупрессивную терапию — препараты, которые помогают избежать отторжения органа.

Медики контролировали титры анти-А и анти-В — показатели, свидетельствующие о том, сколько в организме ребенка осталось антител, способных отторгнуть новую печень.

В норме они должны быть очень низким. Поэтому прямо перед операцией врачи еще раз провели анализ. И только после этого приступили к трансплантации.

Операция длилась более 20 часов, но команде Охматдет удалось успешно провести трансплантацию печени. Затем Максим был переведен в отделение анестезиологии. Сейчас орган прижился, а малыша выписали домой. Еженедельно он приезжает в больницу на обследование.

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Фото: Охматдет

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