Рассказы

Невозможное сделали возможным! В Охматдете ребенку впервые пересадили орган от несовместимого донора

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 мая 2025, 16:00
Невозможное сделали возможным! В Охматдете ребенку впервые пересадили орган от несовместимого донора
Невозможное сделали возможным! В Охматдете ребенку впервые пересадили орган от несовместимого донора
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