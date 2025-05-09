Розповіді

Неможливе зробили можливим! В Охматдиті дитині вперше пересадили орган від несумісного донора

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Травня 2025, 16:00
Неможливе зробили можливим! В Охматдиті дитині вперше пересадили орган від несумісного донора
Неможливе зробили можливим! В Охматдиті дитині вперше пересадили орган від несумісного донора
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