Неможливе зробили можливим! В Охматдиті дитині вперше пересадили орган від несумісного донора

Медики дитячої лікарні Охматдит вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки маленькій дитині.

4-місячний Максим з Чорнобаївки отримав вкрай необхідну допомогу, однак цьому передували довгі пошуки донора. На жаль, знайти сумісного не вдалося. Тоді лікарі ухвалили рішення про несумісну трансплантацію, адже стан малюка щодня погіршувався.

Унікальна АВО-несумісна трансплантація: як в Охматдиті врятували життя Максима

Максимко потрапив до Охматдиту в січні цього року з важкими симптомами: жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком, знебарвленим калом та темною сечею. Лікарі провели аналізи та медичний огляд, після якого стало зрозуміло — хлопчику потрібна трансплантація печінки.

Ситуацію ускладнювала відсутність сумісного донора — у малюка та батьків були різні групи крові. Тим часом хвороба прогресувала, а функції печінки стрімко погіршувалися.

Максима перевели у відділення анестезіології. Інших варіантів, окрім термінової пересадки, не залишалося.

У медицині є практика проведення трансплантації органів у тих випадках, коли група крові донора і реципієнта не збігається. Така операція має назву АВО-несумісної трансплантації.

У дорослій медицині такі випадки доволі рідкісні, а у дитячій й поготів. В Україні ж таких операцій ніколи не проводили.

— АВ0-несумісна трансплантація — це вихід із ситуацій, коли ми не маємо можливості виконати трансплантацію за стандартними умовами сумісності пари донор-реципієнт.

Це актуально і для нашої країни, де вкрай низька (2-3 донори з діагностованою смертю мозку на 1 млн населення) донація органів після смерті, — пояснює лікар-трансплантолог Олег Годік.

Лікарі розуміли, що треба або наважитися на унікальний для України крок, або чекати та втратити дитину.

— У медицині є моменти, коли неможливе треба зробити можливим — просто тому, що іншого виходу немає. Ми детально проговорили кожен крок і кожен ризик, — розповідає лікарка-гепатолог Анастасія Морозова.

Лікарі зібрали консиліум, уважно вивчили міжнародні протоколи та отримали консультації від колег за кордоном. Потім розпочалась підготовка до операції.

Оскільки тато хлопчика військовослужбовець, вирішили трансплантувати частину печінки від мами. У неї II група крові, у дитини — І, тому, щоб знизити ризик відторгнення через різну групу крові, Максиму заздалегідь провели курс заміни плазми крові.

Йому також призначили спеціальну імуносупресивну терапію — препарати, які допомагають уникнути відторгнення органа.

Медики контролювали титри анти-А та анти-В — показники, які свідчать, скільки в організмі дитини залишилось антитіл, які здатні відторгнути нову печінку.

У нормі вони мають бути на дуже низькому рівні. Тому безпосередньо перед операцією лікарі ще раз провели аналіз. І тільки після цього розпочали трансплантацію.

Операція тривала понад 20 годин, та команді Охматдиту вдалося успішно провести трансплантацію печінки. Згодом Максима перевели у відділенні анестезіології. Нині орган прижився, а малюка виписали додому. Щотижня він приїжджає до лікарні на обстеження.

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Фото: Охматдит

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