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До Польщі у справах, на навчання чи в гості: план поїздки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Жовтня 2026, 13:00 3 хв.
Поїздка до Польщі: як підготуватися до дороги
Фото Pexels

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