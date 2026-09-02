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Тягнула 13-річну дитину за волосся через українську мову: у Польщі затримали жінку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 11:00 2 хв.
У Польщі жінка напала на 13-річну через українську мову: деталі
Фото Pexels

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