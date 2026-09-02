Тягнула 13-річну дитину за волосся через українську мову: у Польщі затримали жінку

У Польщі, в місті Седльце, 41-річна місцева мешканка напала на дитину з України та її матір. Причиною агресії стало те, що дівчинка розмовляла на вулиці українською мовою. Про це пише Rzeczpospolita.

Напад на 13-дівчинку у Польщі: що відомо

Інцидент стався минулого тижня, коли до поліції Седльце звернулася мати потерпілої 13-річної дівчинки. За словами жінки, невідома перехожа почала публічно вигукувати образи на адресу дитини, а згодом перейшла до фізичної сили.

Підкомісар Барбара Ястшембська з міського управління поліції зазначила:

— З наданої інформації випливає, що невідома жінка публічно образила неповнолітню, направивши до неї образливі слова, що стосуються, зокрема, її національності, а потім застосувала до неї насильство.

Поліцейські змогли ідентифікувати нападницю завдяки записам камер відеоспостереження. Нею виявилася 41-річна жителька Седльце, яка на момент вчинення злочину перебувала під дією алкоголю.

Як пояснила голова районної прокуратури Катажина Васак, агресію жінки спровокувала саме мова, якою спілкувався підліток:

— До того як вона зачепила 13-річну, жінка вживала алкоголь. У якийсь момент, коли вона почула, що дівчинка розмовляє українською, вона підійшла до неї, почала кликати її і тягнути за волосся.

Агресія зачепила не лише дитину, а й матір, яка намагалася захистити доньку. Під час допиту підозрювана так і не змогла пояснити слідчим, чому вона так вчинила.

Читати на тему Викрутили руку: у Польщі напали на українських дітей через мову Брат і сестра перенесли сильний емоційний стрес через напад.

Покарання за напад: жінці загрожує до 5 років в’язниці

Наразі жінці висунули офіційні звинувачення в образі на національному ґрунті та застосуванні насильства. Оскільки дії кваліфікували як хуліганство, покарання може бути досить суворим.

На час слідства прокурор обрав для підозрюваної запобіжні заходи:

поліцейський нагляд ;

заборона контактувати з потерпілими;

заборона наближатися до дівчинки та її матері на відстань менше 50 метрів.

Максимальна санкція за цей злочин передбачає до 5 років ув’язнення. Місцева громада та правоохоронці наголошують на неприпустимості подібних проявів ксенофобії.

Раніше ми повідомляли про те, що 26 липня у Вроцлаві кілька чоловіків напали на українську пару біля супермаркету. Ймовірна причина — український акцент жінки та чоловіка. Пізніше місцева поліція затримала двох підозрюваних у нападі чоловіків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!