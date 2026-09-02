Тягнула 13-річну дитину за волосся через українську мову: у Польщі затримали жінку

У Польщі, в місті Седльце, 41-річна місцева мешканка напала на дитину з України та її матір. Причиною агресії стало те, що дівчинка розмовляла на вулиці українською мовою. Про це пише Rzeczpospolita.
Напад на 13-дівчинку у Польщі: що відомо
Інцидент стався минулого тижня, коли до поліції Седльце звернулася мати потерпілої 13-річної дівчинки. За словами жінки, невідома перехожа почала публічно вигукувати образи на адресу дитини, а згодом перейшла до фізичної сили.
Підкомісар Барбара Ястшембська з міського управління поліції зазначила:
— З наданої інформації випливає, що невідома жінка публічно образила неповнолітню, направивши до неї образливі слова, що стосуються, зокрема, її національності, а потім застосувала до неї насильство.
Поліцейські змогли ідентифікувати нападницю завдяки записам камер відеоспостереження. Нею виявилася 41-річна жителька Седльце, яка на момент вчинення злочину перебувала під дією алкоголю.
Як пояснила голова районної прокуратури Катажина Васак, агресію жінки спровокувала саме мова, якою спілкувався підліток:
— До того як вона зачепила 13-річну, жінка вживала алкоголь. У якийсь момент, коли вона почула, що дівчинка розмовляє українською, вона підійшла до неї, почала кликати її і тягнути за волосся.
Агресія зачепила не лише дитину, а й матір, яка намагалася захистити доньку. Під час допиту підозрювана так і не змогла пояснити слідчим, чому вона так вчинила.
Покарання за напад: жінці загрожує до 5 років в’язниці
Наразі жінці висунули офіційні звинувачення в образі на національному ґрунті та застосуванні насильства. Оскільки дії кваліфікували як хуліганство, покарання може бути досить суворим.
На час слідства прокурор обрав для підозрюваної запобіжні заходи:
- поліцейський нагляд;
- заборона контактувати з потерпілими;
- заборона наближатися до дівчинки та її матері на відстань менше 50 метрів.
Максимальна санкція за цей злочин передбачає до 5 років ув’язнення. Місцева громада та правоохоронці наголошують на неприпустимості подібних проявів ксенофобії.
Раніше ми повідомляли про те, що 26 липня у Вроцлаві кілька чоловіків напали на українську пару біля супермаркету. Ймовірна причина — український акцент жінки та чоловіка. Пізніше місцева поліція затримала двох підозрюваних у нападі чоловіків.
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