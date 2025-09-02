З Днем народження, Одесо-2025: яскраві листівки та привітання зі святом

Одеса – серце українського Півдня, місто з колоритним гумором, старовинними двориками та Потьомкінськими сходами, яке завжди було відкритим і вільним.

2 вересня воно відзначає свій День народження — листівки та картинки з привітаннями у матеріалі.

З Днем народження, Одесо — картинки та з привітаннями

Одеса — місто, колорит якого ні з чим не сплутаєш і подібного ніде не знайдеш! Тісні дворики, вигнуті сходи, балкони з кованими огорожами, бруківка — разом вони створюють неповторний одеський шарм.

Тут мирно уживаються українські, єврейські, грецькі, вірменські та італійські мотиви, а саме місто славиться своєю відкритістю, солоним гумором та жвавими ринками.

Попри російські спроби останніх років визнати Одесу “своєю” та захопити її, місто стоїть непохитно. І росіяни мають нарешті зрозуміти, що історія, культура і серце Одеси — українські.

З днем ​​народження, Одесо — привітай рідних та друзів зі святом нашого улюбленого міста!

Одесо, будь натхненням для всіх, хто любить море і життя!

Вітаємо рідне місто! Твоя душа завжди залишається українською і непохитною! З Днем народження, Одесо!

Одесо, твій сміх та сонце завжди поруч! Вітаємо зі святом!

З Днем народження, місто моря і гумору!

Одеса, тепло твого серця сильніше сонця! Вітаємо з Днем міста!

Вітаю з Днем міста легенд і веселих людей!

Ти — море щастя, сонця й анекдотів, Одесо! З Днем міста!

Вітаємо! Щоб у кожного одесита був свій маленький Привоз щастя! З Днем міста!

Одесо, твої жарти — майже національна валюта! Багатіємо з тобою! З Днем народження!

Одесо, будь щасливою сьогодні й завжди! Вітаємо з Днем народження!

Вітаємо зі святом місто, де завжди тепло серцю!

З Днем народження, перлино Чорного моря!

Одесо, будь завжди такою ж яскравою та сонячною! Прийми вітання з Днем народження!

Одеса, твій гумор робить світ кращим! З Днем міста!

