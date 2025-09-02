С Днем рождения, Одесса-2025: яркие открытки и поздравления с праздником

Одесса — сердце украинского Юга, город с колоритным юмором, старинными двориками и Потёмкинской лестницей, который всегда был открытым и свободным.

2 сентября он отмечает свой День рождения — открытки и картинки с поздравлениями в материале.

С Днем рождения, Одесса — картинки и поздравления

Одесса — город, колорит которого ни с чем не спутаешь и подобного нигде не найдешь! Тесные дворики, изогнутые лестницы, балконы с коваными оградами, брусчатка — вместе они создают неповторимый одесский шарм.

Здесь мирно уживаются украинские, еврейские, греческие, армянские и итальянские мотивы, а сам город славится своей открытостью, солёным юмором и оживлёнными рынками.

Несмотря на российские попытки последних лет признать Одессу “своей” и захватить её, город стоит непоколебимо. И россиянам наконец нужно понять, что история, культура и сердце Одессы — украинские.

С Днем рождения, Одесса — поздравляем родных и друзей с праздником нашего любимого города!

Одесса, будь вдохновением для всех, кто любит море и жизнь!

***

Поздравляем родной город! Твоя душа всегда остаётся украинской и непоколебимой! С Днем рождения, Одесса!

Одесса, твой смех и солнце всегда рядом! Поздравляем с праздником!

***

С Днем рождения, город моря и юмора!

Одесса, тепло твоего сердца сильнее солнца! Поздравляем с Днем города!

Поздравляю с Днем рождения город легенд и весёлых людей!

Ты — море счастья, солнца и анекдотов, Одесса! С Днем города!

***

Поздравляем! Пусть у каждого одессита будет свой маленький Привоз счастья! С Днем города!

Одесса, твои шутки — почти национальная валюта! Богатеем с тобой! С Днем рождения!

***

Одесса, будь счастливой сегодня и всегда! Поздравляем с Днем рождения!

Поздравляем с праздником город, где всегда тепло сердцу!

***

С Днем рождения, жемчужина Чёрного моря!

Одесса, будь всегда такой же яркой и солнечной! Прими поздравления с Днем рождения!

***

Одесса, твой юмор делает мир лучше! С Днем города!

