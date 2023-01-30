Голубой щит безопасности: исторический центр Одессы был внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Почему именно сейчас и что это значит

Одесса шла к этому более десяти лет. Местные власти неоднократно создавали программы по сохранению памятников архитектуры и готовили номинационное досье.

Впрочем, испорченные временем исторические здания, хаотическая застройка и наружная реклама мешали желаемому статусу. И именно во время полномасштабной войны его удалось добыть в борьбе.

Что вышло?

Внеочередная сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО состоялась 24-25 января в Париже с участием Министра культуры Украины Александра Ткаченко и мэра Одессы Геннадия Труханова, что также способствовало предоставлению особого статуса.

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Хорошо поработали и украинские и западные дипломаты, рассказывает менеджер проекта и представитель рабочей группы по внесению центра Одессы в список ЮНЕСКО Ник Викнянский. Ведь выстоять во время нападений представителей страны-агрессора было нелегко.

— Они пытались всячески заблокировать внесение в повестку дня нашего вопроса или перенести на другой день. Происходили абсолютно абсурдные вещи.

Например, они начинали петь одесские песни на английском языке. И вообще, вели себя, как Соловьев, Скабеева, это в их традициях.

Еще у них была такая аргументация, что Одесса должна писаться с двумя буквами “с”, а мы объясняли, что из украинской транслитерации пишется с одной. И все досье так напечатано. А они говорят: “Нет, это ошибка”. Не может быть досье напечатано с ошибками. И они находили очень много таких вещей, — рассказывает Ник Викнянский.

И хотя представители РФ всячески пытались блокировать предоставление Одессе “голубого щита” и голосовали против, все же потерпели поражение. Теперь исторический центр Одессы является Всемирным наследием ЮНЕСКО.

Что же попадает под охрану ЮНЕСКО?

Лишь часть исторического центра города признана Всемирным наследием ЮНЕСКО. В частности, Одесский торговый порт. Номинированная зона ограничена улицами Приморской, Садовой, Преображенской, а также Соборной площадью, Польским спуском и т.д.

В определенных границах находятся всего 42 памятника архитектуры и объекты культурного наследия, национального и местного значения. Среди них и известный всему миру Одесский театр оперы и балета.

— Это признание нас как украинской нации в Одессе. Это признание того, что мы существуем. Ведь война идет против нашего существования, нации, культуры. Кроме того, мы все живем в условиях войны, но мы все мечтаем о будущем. И хотим видеть наше государство развитым, экономически сильным и очень счастливым. И внесение исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО дает определенный толчок на многие годы вперед.

Потому что стратегия развития города и будущее Одессы будет связана с этим. Мы будем культивировать нашу культуру и наши ценности, — говорит представитель рабочей группы по внесению центра Одессы в список ЮНЕСКО Ник Викнянский.

Почему Одесса получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас?

Из-за полномасштабной войны в Украине номинационное досье было рассмотрено по специальной упрощенной процедуре. И это уникальный путь, говорит вицемер Одессы Олег Брындак. Можно сказать, что война “поспособствовала” предоставлению историческому центру города статуса Всемирного наследия.

Таким образом, ЮНЕСКО пытается накрыть объекты культурного наследия “голубым щитом”, чтобы защитить от атак врага. Ведь страна-агрессорка также подписывала соответствующие конвенции.

— Я верю, что определенным сдерживающим фактором это станет и для агрессора. Даже РФ, несмотря на свой сегодняшний статус, подписала конвенции, где четко сказано, что она обязана оберегать достопримечательности Всемирного наследия ЮНЕСКО. И если он пойдет на это нарушение, фактически выставит себя как варварское государство.

Для нас это очевидно, это станет очевидным и для всего мира.

Надеемся, что это также сработает как “зонтик”, определенный щит над городом, что исключит возможность обстрелов хотя бы части исторического ареала и порта, — говорит вицемер Одессы.

Что статус Всемирного наследия ЮНЕСКО изменит городу?

Теперь в городе будет много работы. Проблем еще довоенных хватает. В частности, это касается состояния памятников архитектуры. Некоторые из них, в том числе многострадальные дома Русова и Либмана, реставрировали. Но большая часть исторических построек все еще ждет восстановления.

— Мы должны плодотворно заниматься реставрацией памятников архитектуры. За деньги местного и государственного бюджета. Но мы можем также рассчитывать на грантовую поддержку ЮНЕСКО.

Кроме того, после признания нас Всемирным культурным наследием все международные суды и институты будут на нашей стороне. Это упрощает процедуру возмещения за то, что враг может сделать с нашим историческим центром, — говорит Ник Викнянский.

Кроме реставрации памятников архитектуры, в городе должны создать руководящую компанию, которая будет следить за состоянием исторических зданий, уберет наружную рекламу и вывески, которые портят фасады памятников архитектуры.

Также местные власти должны принять новую программу по сохранению культурного наследия, которая исключит возможность и застройку исторического центра.

— Нам нужно будет создавать управляющую компанию, которая будет фактически управлять этой территорией. Это лучшая гарантия того, что эта территория будет обезопасена от любых проблем.

Предстоит внести изменения и в некоторое национальное законодательство. Потому что оно не соответствует европейскому уровню с точки зрения реставрации памятников архитектуры.

Надо будет принимать и местную программу к той, которая уже есть у нас, о сохранении культурного и архитектурного наследия. Безусловно, придется искать средства на реставрацию. Это огромная работа на многие годы вперед. И этот процесс уже нужно начинать, — рассказывает вицемер Одессы Олег Брындак.

Также в мэрии говорят, что с получением статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО будет связана и новая стратегия развития Одессы и страны, с точки зрения туристической и инвестиционной привлекательности. Конечно, это станет возможным только после победы Украины.

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