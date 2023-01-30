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Голубой щит безопасности: исторический центр Одессы был внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Почему именно сейчас и что это значит

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 30 января 2023, 08:00
Історичний центр Одеси внесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: що це означає
Фото: Pexels

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