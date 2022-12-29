Памятник Екатерине в Одессе — все! Окончательно. Какова его судьба и где теперь будет стоять

Украинцы ждали-ждали, и дождались! В Одессе падают последние форпосты навязанной нам имперской истории — сносят памятники Екатерине II и ее фаворитам.

Что происходит, как реагируют люди и где будут стоять памятники украинским палачам — читай в нашем материале.

Демонтаж памятника Екатерины II

Вчера вечером в Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II. Эта историческая фигура сомнительно занимала почетное место в центре морского города, ведь именно по приказу Екатерины было уничтожено украинское козачество.

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К тому же сам Путин неоднократно обращался к россиянам с тезисами о том, что “великие начинания РФ были именно при Екатерине второй”. Что ж, кажется, начинаниям РФ пришел конец.

О сносе памятников украинским палачам в Одессе сообщил руководитель ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram.

Еще со вчерашнего утра рабочие разбирали деревянный саркофаг вокруг памятника, а уже ночью они сбивали элементы памятника ломами.

Снос памятника Екатерине II: что дальше

Памятник российской императрице Екатерине II из центра Одессы после демонтажа передадут в художественный музей. Об этом сообщили в Одесском горсовете.

— Сегодня во исполнение решения Одесского городского совета начат демонтаж фигур Основателям Одессы, в народе известных как памятник Екатерине II. Этот памятник будет передан в художественный музей в соответствии с решением сессии.

Он, а также четыре фигуры, которые являются памятниками национального значения, — сказал представитель горсовета в видеообращении.

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Также, кроме Екатерины, снесли памятники Суворову, Дерибасу, Де Воллану, Григорию Потемкину. Их содержание обойдется государству в 100 тысяч гривен в год.

Памятники Екатерине II и ее фавориту Суворову были установлены в городе в 2007 и 2012 годах и не представляют культурной ценности.

Это событие является логическим продолжением дерусификации Украины и ее народа. О “пушкинопаде”, который начался еще в апреле, мы писали в другом материале.

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