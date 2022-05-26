Памятник раздора. В Одессе снова хотят снести Екатерину ІІ: кто она и что сделала для украинского народа

Идет четвертый месяц героического сопротивления украинского народа рашистским захватчикам. С первого дня полномасштабного вторжения армии РФ на территорию нашей страны во многих регионах стали массово переименовывать улицы и сносить памятники русским деятелям и писателям.

В Одессе вопрос декоммунизации всегда вызывал шквал критики. Больше всего споров и скандалов было вокруг памятника Екатерине II. Часть горожан выступает против его сноса, потому что императрица “всея Руси” якобы построила Одессу.

Давайте же разберемся, кто она и что на самом деле сделала для украинского народа.

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Немного истории

Если вкратце, то Екатерина, которую позже прозвали “Великой”, родилась в семье немецкого военного в 1729 году. Ее подлинное имя при рождении София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская.

В 16 лет она вышла замуж за императора всероссийского Петра III. А после загадочной смерти мужа во время дворцового переворота Екатерина сошла на престол. Ее короновали в 1762 году.

Какое отношение “Великая” имеет к Одессе?

— Императрица в августе 1794 подписала самую высокую волю к началу строительства города за разработанной квартальной сеткой на месте Турецкого Хаджибея.

При фантастическом в то время финансировании, которое было выдано вопреки всем рекомендациям, скажем так.

А также на строительство нового крупнейшего торгового и военного порта на Черном море. В этом отношении ее роль является ключевой, — рассказывает историк Андрей Красножон.

Но не все так сказочно, как хотелось бы. Во время своего правления Екатерина II ввела крепостное право, а также распустила сильнейшую на тот период армию — запорожских казаков.

Она привязала крестьян к земле. Ввела то, что называется крепостным правом. Еще один негативный опыт — разгон Запорожской сечи в 1775 году.

Казакам-запорожцам было предоставлено право выбирать: либо получить паспорт и ехать за границу на все четыре стороны, что часть запорожцев и сделала. Они в Турции создали Задунайскую сечь.

Либо переходить на зарплату в российское войско, в дальнейшем их тоже “кинули”, когда они стали не нужны, — добавил историк.

Если разобраться, Екатерина ІІ принесла украинскому народу немало страданий. Поэтому ее памятнику не место в центре Одессы, говорят активисты.

К тому же его уже пытались убрать в 2014-м, но безуспешно — большинство жителей Одессы выступили против.

Но после полномасштабного вторжения войск России и всех зверств и страданий, которые они принесли на нашу землю, мнение людей кардинально изменилось.

Памятник Екатерине следует заменить на мемориал памяти героев Азовстали и Мариуполя, потому что они наши герои. Настоящие самураи нашего времени, они это заслужили, — считает одессит Александр.

Пока судьба памятника находится в подвешенном состоянии. Вопрос о его сносе еще не выносили на депутатское голосование.

Украина вошла в новую историческую и культурную эпоху — дерусификацию. В Украине сносят памятники Пушкину и другим деятелям русской культуры. Читай зачем.