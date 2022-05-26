Памятник раздора. В Одессе снова хотят снести Екатерину ІІ: кто она и что сделала для украинского народа

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 26 мая 2022, 17:00
В Одесі хочуть знести пам'ятник Катерині ІІ. Хто вона така
Фото: Pixabay

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