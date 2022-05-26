Пам’ятник розбрату. В Одесі знову хочуть знести Катерину ІІ: хто вона і що зробила для українського народу

Йде четвертий місяць героїчного спротиву українського народу рашистським загарбникам. З першого дня повномасштабного вторгнення армії РФ на територію нашої країни в багатьох регіонах почали масово перейменовувати вулиці та зносити пам’ятники російським діячам та письменникам.

В Одесі питання декомунізації завжди викликало шквал критики. Найбільше суперечок та скандалів було навколо пам’ятника Катерині ІІ. Частина городян виступає проти її зносу, бо імператриця “всія Русі” нібито збудувала Одесу.

Тож розберімося, хто вона і що справді зробила для українського народу.

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Трішки історії

Якщо коротко, то Катерина, яку пізніше прозвали “Великою”, народилася в сім’ї німецького військового у 1729 році. Її справжнє ім’я при народженні Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербстська.

У 16 років вона вийшла заміж за імператора всеросійського Петра III. А після загадкової смерті чоловіка під час палацового перевороту Катерина зійшла на престол. Її коронували у 1762 році.

Який стосунок “Велика” має до Одеси?

— Імператриця у серпні 1794 року підписала найвищу волю до початку будівництва міста за розробленою квартальною сіткою на місці Турецького Хаджибея.

За фантастичного на той час фінансування, яке було видано всупереч усім рекомендаціям, скажімо так.

А також на будівництво нового найбільшого торговельного та військового порту на Чорному морі. У цьому відношенні її роль є ключовою, — розповідає історик Андрій Красножон.

Але не все так казково, як хотілося б. За часів свого правління Катерина ІІ запровадила кріпацтво, а також розпустила найсильнішу на той період армію — запорізьких козаків.

Вона прив’язала селян до землі. Ввела те, що називається кріпосним правом. Ще один негативний досвід — розгін Запорозької січі у 1775 році.

Козакам-запорожцям було надано право обирати: або отримати паспорт та їхати за кордон на всі чотири сторони, що частина запорожців і зробила. Вони в Туреччині створили Задунайську січ.

Або переходити на зарплату у військо російське, в подальшому їх теж “кинули”, коли вони стали не потрібні, — додав історик.

Якщо розібратися, Катерина ІІ принесла українському народу чимало страждань. Тому її пам’ятнику не місце в центрі Одеси, кажуть активісти.

До того ж його вже намагалися прибрати у 2014-му, але без успіху — більшість жителів Одеси виступили проти.

Але після повномасштабного вторгнення військ Росії та всіх тих звірств і страждань, які вони принесли на нашу землю, думка людей кардинально змінилася.

Пам’ятник Катерині варто замінити на меморіал пам’яті героїв Азовсталі та Маріуполя, бо вони наші герої. Справжні самураї нашого часу, вони це заслужили, — вважає одесит Олександр.

Поки що доля пам’ятника перебуває у підвішеному стані. Питання про його знесення ще не виносили на депутатське голосування.

Україна увійшла в нову історичну та культурну епоху — дерусифікацію. В Україні зносять пам’ятники Пушкіну та іншим діячам російської культури. Читай навіщо.