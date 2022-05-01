Україна

Прощавай, немита Росіє! В Україні зносять пам’ятники російським діячам культури

Емма Антонюк, журналістка програми Вікна-новини 02 Травня 2022, 00:30

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