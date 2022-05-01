Украина

Прощай, немытая Россия! В Украине сносят памятники российским деятелям культуры

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 02 мая 2022, 00:30

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