Прощай, немытая Россия! В Украине сносят памятники российским деятелям культуры

Украина вошла в новую историческую и культурную эпоху — дерусификация дошла до деятелей русской культуры. В Киевсовете предложили демонтировать 60 памятников, связанных с Россией, и свезти их в Музей тоталитаризма.

Уже снесли памятники Александру Пушкину в Чернигове, Тернополе, Конотопе, Мукачево и Ужгороде. Недавно в столице снесли монумент под аркой Дружбы народов.

Пока Украина очищает свою землю от увековеченных фигур царской России и Советского Союза, на временно оккупированных территориях все это “богатство” снова появляется на улицах и площадях.

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Зачем России заполнять украинские улицы символами своей истории и культуры?

Безлюдная площадь Новой Каховки, оккупированная россиянами ещё с февраля, теперь мирится с Лениным на своей территории. Его памятник установили здесь оккупанты в конце апреля.

В оккупированном Луганске теперь стоит памятник… беркуту. В Крыму теперь сидит диктатор Сталин как монумент. А на открытии памятника русскому царю Александру III с традиционной псевдоисторической речью выступил Путин.

Но на самом деле россияне — настоящие фанаты своего известного поэта Александра Пушкина, памятники которому размножают в парках, скверах и около вузов оккупированных территорий. Это все для того, чтобы никто не забывал, какова на самом деле эта “русская душа”.

Не стоит упоминать, что происходит и с образовательной программой на этих территориях.

А вот в Украине теперь уже традиционный “ленинопад” перешел в фазу “пушкинопад”. Историк Владимир Вятрович отмечает: эта ужасная идеология под лозунгами и флагами, убивающими украинцев, является самым ярким маркером “русского мира”.

Пока будет имитировано общее с Россией пространство, до тех пор у России будет основание говорить, что мы один народ.

Кого записывает в “русский мир” сам Путин?

Главный тиран 21-го века уверяет: стать представителем “русского мира” не так уж легко. Надо иметь духовную связь с Россией, считать себя носителями русского языка, культуры, русской истории.

Политика со времен царской России не изменилась: власть всех времен метила территории своими памятниками и монументами деятелей СССР и царей так же, как сейчас это происходит на оккупированных украинских территориях.

Историк Ярослав Грицак подчеркивает: а почему у нас нет памятников Гетте или Чеславу Милошу?

Памятники не нейтральны. Они способы утвердить определенную монополию на прошлое, на историю, на права на эту территорию.

Собственно, эти памятники, устанавливаемые сейчас оккупантами в Новой Каховке, были выброшены на свалку истории еще в 2014 году руками украинцев. Со временем они снова вернутся на свое место после освобождения украинских территорий.

А как праздновалось оккупантам 1 Мая в Запорожье — читай в материале.