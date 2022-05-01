Прощай, немытая Россия! В Украине сносят памятники российским деятелям культуры

Украина вошла в новую историческую и культурную эпоху — дерусификация дошла до деятелей русской культуры. В Киевсовете предложили демонтировать 60 памятников, связанных с Россией, и свезти их в Музей тоталитаризма.
Уже снесли памятники Александру Пушкину в Чернигове, Тернополе, Конотопе, Мукачево и Ужгороде. Недавно в столице снесли монумент под аркой Дружбы народов.
Уже снесли памятники Александру Пушкину в Чернигове, Тернополе, Конотопе, Мукачево и Ужгороде. Недавно в столице снесли монумент под аркой Дружбы народов.
Пока Украина очищает свою землю от увековеченных фигур царской России и Советского Союза, на временно оккупированных территориях все это “богатство” снова появляется на улицах и площадях.
Безлюдная площадь Новой Каховки, оккупированная россиянами ещё с февраля, теперь мирится с Лениным на своей территории. Его памятник установили здесь оккупанты в конце апреля.
В оккупированном Луганске теперь стоит памятник… беркуту. В Крыму теперь сидит диктатор Сталин как монумент. А на открытии памятника русскому царю Александру III с традиционной псевдоисторической речью выступил Путин.
Но на самом деле россияне — настоящие фанаты своего известного поэта Александра Пушкина, памятники которому размножают в парках, скверах и около вузов оккупированных территорий. Это все для того, чтобы никто не забывал, какова на самом деле эта “русская душа”.
Не стоит упоминать, что происходит и с образовательной программой на этих территориях.
А вот в Украине теперь уже традиционный “ленинопад” перешел в фазу “пушкинопад”. Историк Владимир Вятрович отмечает: эта ужасная идеология под лозунгами и флагами, убивающими украинцев, является самым ярким маркером “русского мира”.
Пока будет имитировано общее с Россией пространство, до тех пор у России будет основание говорить, что мы один народ.
Пока будет имитировано общее с Россией пространство, до тех пор у России будет основание говорить, что мы один народ.
Главный тиран 21-го века уверяет: стать представителем “русского мира” не так уж легко. Надо иметь духовную связь с Россией, считать себя носителями русского языка, культуры, русской истории.
Политика со времен царской России не изменилась: власть всех времен метила территории своими памятниками и монументами деятелей СССР и царей так же, как сейчас это происходит на оккупированных украинских территориях.
Историк Ярослав Грицак подчеркивает: а почему у нас нет памятников Гетте или Чеславу Милошу?
Памятники не нейтральны. Они способы утвердить определенную монополию на прошлое, на историю, на права на эту территорию.
Памятники не нейтральны. Они способы утвердить определенную монополию на прошлое, на историю, на права на эту территорию.
Собственно, эти памятники, устанавливаемые сейчас оккупантами в Новой Каховке, были выброшены на свалку истории еще в 2014 году руками украинцев. Со временем они снова вернутся на свое место после освобождения украинских территорий.
А как праздновалось оккупантам 1 Мая в Запорожье — читай в материале.