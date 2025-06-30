Карта бойових дій 30 червня 2025: росіяни атакують позиції біля Вовчанська

Якщо шукаєш ранковий звіт щодо ситуації на фронті, тоді карта бойових дій за 30 червня 2025 року покаже найактуальнішу аналітику та статистику.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Часового Яру.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 червня 2025 року

Генштаб повідомляє, що зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Росія завдала два ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 60 ракет та скинувши 117 КАБів. Крім цього, залучено для ураження 3474 дронів-камікадзе та здійснено 6015 артилерійських обстрілів, зокрема 59 із РСЗВ.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Синельниково, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп, Охрімівка Харківської області; Муравка, Новопавлівка Донецької області; Оріхів, Приморське Запорізької області; Львове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єктів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках завдано 11 авіаційних ударів, скинуто 29 КАБів, здійснено 352 обстріли, з яких вісім із РСЗВ. Сили оборони зупинили 16 штурмових дій.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак, українські бійці зупинили штурмові дії в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись прорватись у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку успішно зупинено чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

На Покровському напрямку вдалося зупинити 37 штурмових дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Росія здійснила 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбивають дві наступальні дії поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 30 червня 2025 становлять 1070 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони (підтверджено втрати від 28.06), три вертольоти (підтверджено втрати від 28.06), 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 30 червня

Карта бойових дій 30 червня 2025: росіяни атакують позиції біля Вовчанська / 13 Фотографій

Нагадаємо, що Сирський повідомив про зупинку просування ворога на Сумщині.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

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