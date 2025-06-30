Карта боевых действий 30 июня 2025: россияне атакуют позиции возле Волчанска

Если ищешь утренний отчет по ситуации на фронте, тогда карта боевых действий за 30 июня 2025 покажет самую актуальную аналитику и статистику.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска продвинулись на севере Сумской области и близ Часового Яра.

Оперативная ситуация в Украине на 30 июня 2025 года

Генштаб сообщает, что зафиксировано 137 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных и 62 авиационных удара, применив 60 ракет и сбросив 117 КАБов. Кроме этого, привлечено для поражения 3474 дронов-камикадзе и совершено 6015 артиллерийских обстрелов, в том числе 59 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Синельниково, Ольховатка, Волчанские Хутора, Окип, Охримовка Харьковской области; Муравка, Новопавловка Донецкой области; Орехов, Приморское Запорожской области; Львовое Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях нанесен 11 авиационных ударов, сброшены 29 КАБов, совершено 352 обстрела, из которых восемь из РСЗО. Силы обороны приостановили 16 штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

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На Купянском направлении произошло пять атак, украинские бойцы остановили штурмовые действия в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь прорваться в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового.

На Северском направлении успешно остановлены четыре вражеских атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировали пять боевых столкновений вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Дачного, Торецка, Яблоновки.

На Покровском направлении удалось остановить 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Орехово, Удачное, Луч, Лисовка, Новосергеевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении Россия совершила 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Богатырь, Шевченко, Веселое, Новополье и Ровнополь.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отражают два наступательных действия вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг предпринял пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, потери врага по состоянию на 30 июня 2025 года составляют 1070 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны (подтверждены потери от 28.06), три вертолета (подтверждены потери от 28.06), 182 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 30 июня

Карта боевых действий 30 июня 2025: россияне атакуют позиции возле Волчанска / 13 Фотографий

Напомним, что Сырский сообщил об остановке продвижения врага в Сумской области.

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

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