Просування РФ на Сумщині зупинено — Сирський про ситуацію в області

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що підрозділи Сил оборони зупинили просування росіян на прикордонні Сумської області. Він також поділився подробицями боїв на Півночно-Слобожанському напрямку.

Бої у Сумській області: ситуація на Північно-Слобожанському напрямку

За словами Сирського, нині за підсумками травня та червня можна констатувати, що літній наступ РФ захлинається так само як тогорічна спроба наступу на Харківщині.

— Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення — стабілізована, — заявив Сирський.

На визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють території на прикордонні Сумщини.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ЗСУ повторно скували близько 50 тисяч особового складу росіян, зокрема елітні бригади повітряно-десантних військ та морської піхоти.

Наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили Росію відправити певну частину військ для захисту території, що зменшило наступальні можливості головного угруповання військ противника в напрямку Сумщини.

На Північно-Слобожанському напрямку створили спеціальну групу з питань оборони Сумської області. Головна задача полягає у зміцненні укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

Також призначили посадову особу, яка відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони. На неї покладено завдання забезпечити ефективність систем інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу.

Крім цього, Сирський проаналізував стан справ безпосередньо в полях та лісах, проінспектував напрямок фортифікацій в частині, за яку відповідають в ОВА і Державній службі транспорту.

Раніше Зеленський розповідав, скільки військових РФ нині перебуває в Україні.

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