Просування РФ на Сумщині зупинено — Сирський про ситуацію в області

Фото Головнокомандувач ЗС України Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що підрозділи Сил оборони зупинили просування росіян на прикордонні Сумської області. Він також поділився подробицями боїв на Півночно-Слобожанському напрямку. Бої у Сумській області: ситуація на Північно-Слобожанському напрямку За словами Сирського, нині за підсумками травня та червня можна констатувати, що літній наступ РФ захлинається так само як тогорічна спроба наступу на Харківщині. — Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення — стабілізована, — заявив Сирський.На визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють території на прикордонні Сумщини. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ЗСУ повторно скували близько 50 тисяч особового складу росіян, зокрема елітні бригади повітряно-десантних військ та морської піхоти. Читати на тему З 60 населених пунктів Сумщини повністю виїхали люди — евакуація в регіоні триває Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців, повідомив голова ОВА. Наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили Росію відправити певну частину військ для захисту території, що зменшило наступальні можливості головного угруповання військ противника в напрямку Сумщини. На Північно-Слобожанському напрямку створили спеціальну групу з питань оборони Сумської області. Головна задача полягає у зміцненні укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначили посадову особу, яка відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони. На неї покладено завдання забезпечити ефективність систем інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу. Крім цього, Сирський проаналізував стан справ безпосередньо в полях та лісах, проінспектував напрямок фортифікацій в частині, за яку відповідають в ОВА і Державній службі транспорту. Раніше Зеленський розповідав, скільки військових РФ нині перебуває в Україні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Олександр Сирський, Суми, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter