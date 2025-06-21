Для тебе Війна в Україні

На сьогодні 695 тисяч російських військових в Україні — Зеленський

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 21 Червня 2025, 14:15
Зеленський про Сумщину
Фото Сайт президента України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь