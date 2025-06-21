На сьогодні 695 тисяч російських військових в Україні — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що на території України перебувають 695 тисяч російських військових. Про це повідомляють Вікна-новини.

Окремо слід рахувати росіян, які воюють на Курському та Бєлгородському напрямках.

Зеленський про російських військових в Україні

Велике угруповання протистоїть Силам оборони на Сумському напрямку — близько 52 тис. військових РФ.

— На сьогодні 695 тисяч російських військових на території України. Плюс, Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто, є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі.

Ситуація на Сумщині

Росіяни тиснуть на Сумському напрямку. За тиждень, що минув, війська РФ просунулися у бік Сум на 200 метрів. Водночас є успіхи і в українських військових.

— На 200-400 метрів ми відштовхнули їх. Тому я і сказав, що на Сумщині ситуація та сама, — поточнив Зеленський.

Також президент розповів, що 23% від усіх ударів по фронту відбуваються на Сумському напрямку. Переважно це бомби та північнокорейські ракети у великій кількості.

— Це характеристика того, як військовим непросто. І характеристика реальних дій, цілей “рускіх”.

При цьому, для росіян важливо показати “успіх” на Сумщині та Харківщині. Це, на думку президента, може стримати санкційний тиск на Росію.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Росія окупувала чотири села на Сумщині.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.