Для тебе Війна в Україні

Атака на Кримський міст: окупанти заявили про пошкодження

Людмила Яковюк, редакторка сайту 16 Листопада 2026, 11:01 1 хв.
Кримський міст
Кримський міст сьогодні

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