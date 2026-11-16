Атака на Кримський міст: окупанти заявили про пошкодження

16 листопада сталася атака на Кримський міст.

Про це написав так званий голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

Атака на Кримський міст сьогодні, 16 листопада: що відомо

Атака на Кримський міст сьогодні, 16 листопада, стверджує Аксьонов, спричинила обмеження руху транспорту приблизно до середини дня.

Він додав, що для ліквідації наслідків вибуху залучено всі необхідні служби, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

Також колаборант написав номер телефону, за яким можна дізнатися про поромне сполучення між Кримом і портом Кавказ на косі Чушка.

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Згідно з інформацією спільноти Кримський вітер, атака на Кримський міст відбулася о 05:38 16 листопада.

Унаслідок удару пошкоджено одну з арок судноплавного прольоту мосту.

Раніше ми розповідали, як кримська молодь ігнорує пропаганду окупантів.

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