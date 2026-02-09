“Ми — тіні, але ми за Україну”: як кримська молодь ігнорує пропаганду окупантів

У тимчасово окупованому Криму загарбники б’ють на сполох. Після понад десяти років ідеологічного тиску російська машина пропаганди зіткнулася з несподіваною перешкодою — власним вихованим поколінням. Кримські підлітки масово демонструють проукраїнські настрої, ігноруючи нав’язані цінності “руського міра”.

Про це розповідає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Провал пропаганди РФ в Криму: підлітки масово обирають Україну

За інформацією джерел, провал пропаганди став темою закритої наради за участю російських чиновників та силовиків. Результат зустрічі — наказ максимально залучити молодь до підконтрольних Кремлю гуртків та секцій, щоб ізолювати їх від «небезпечного» впливу.

Активіст зазначає, що молодь Криму демонструє дивовижну стійкість:

Кримські підлітки все частіше самі виходять на зв’язок із проукраїнськими інформаційними ресурсами, волонтерами, самі вчать українську мову, спілкуються нею між собою. Закінчивши школу, дехто виїжджає на підконтрольну Україні територію та ще й дає сміливі інтерв’ю, що показує провал російської пропаганди у шкільному та студентському середовищі.

Тотальний контроль через батьківські чати

Минулого тижня кримські батьки отримали масову розсилку з рекомендаціями. Окупаційна адміністрація вимагає від дорослих тотального нагляду за дозвіллям та спілкуванням дітей. Батьків закликають стати цензорами власної молоді.

У повідомленнях, які поширюють адміністрації навчальних закладів, йдеться:

Забезпечте дозвілля дитини. Спортивні секції, гуртки за інтересами, громадські організації, військово-патріотичні клуби дадуть змогу для самореалізації та самовираження підлітка… Контролюйте інформацію, яку отримує дитина. Звертайте увагу, які передачі дивиться, які книги читає, на яких сайтах буває.

Окупанти відкрито радять батькам втручатися в особистий простір підлітків, оскільки молодим людям нібито важко розібратися у світовій політиці, чим буцімто користуються екстремісти.

Допомога спецслужбам та реальна боротьба

Найбільшим страхом для окупаційної влади є те, що кримська молодь не просто симпатизує Україні, а й активно діє. Російська влада змушена визнати: підлітки на півострові все частіше стають очима та вухами українських спецслужб, допомагаючи боротися з окупантами зсередини.

Провал ідеологічної роботи в Криму свідчить про те, що навіть десятиліття ізоляції не змогли стерти ідентичність та прагнення до свободи у тих, хто народився або виріс під прапором агресора.

Фото з відкритих джерел.

Нагадаємо, поки загарбники в Криму намагаються захистити молодь від впливу екстремістів, реальна небезпека для українських дітей походить саме від дій РФ. Російська агресія щодня забирає життя найменших українців — нещодавно ДСНС оприлюднила нові цифри щодо кількості українських дітей, убитих Росією з початку повномасштабного вторгнення.

