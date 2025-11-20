Скільки українських дітей убила Росія: ДСНС оприлюднила нові цифри

Сьогодні, 20 листопада, Україна вперше відзначає Всесвітній день дитини разом із міжнародною спільнотою. І саме напередодні цієї дати ДСНС України оприлюднила оновлену статистику щодо маленьких жертв російської агресії.

За офіційними даними, від початку повномасштабної війни загинули вже 668 українських дітей. Ще понад дві тисячі отримали поранення — від легких до критичних.

Реальність боляче нагадала про це і 19 листопада. Один ракетний удар РФ тоді забрав життя трьох маленьких українців. У день, коли у світі говорили про права, безпеку і щасливе дитинство, в Україні знову пролунала звістка про загибель дітей.

У ДСНС підкреслюєють, що ці цифри — не статистика з підручників. Це родини, які втратили найдорожче. Це дитячі речі, які так і залишилися на місцях, де їх востаннє тримали маленькі руки.

Головне фото: Юлія Хоменко.

Однією з таких трагедій стала історія маленького Андрійка з Коростеня. У березні 2022 року, в тому віці, коли діти роблять перші непевні кроки, він вчився жити без ніг.

