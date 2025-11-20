Сколько украинских детей убила Россия: ГСЧС обнародовала новые цифры

Сегодня, 20 ноября, Украина впервые отмечает Всемирный день ребенка вместе с международным сообществом. И именно накануне этой даты ГСЧС Украины обнародовала обновленную статистику по маленьким жертвам российской агрессии.

По официальным данным, с начала полномасштабной войны погибли уже 668 украинских детей. Еще более двух тысяч получили ранения — от легких до критических.

Реальность болезненно напомнила об этом и 19 ноября. Один ракетный удар РФ тогда забрал жизни трех маленьких украинцев. В день, когда в мире говорили о правах, безопасности и счастливом детстве, в Украине снова прозвучала новость о гибели детей.

В ГСЧС подчеркивают, что эти цифры — не статистика из учебников. Это семьи, которые потеряли самое дорогое. Это детские вещи, которые так и остались там, где их в последний раз держали маленькие руки.

Главное фото: Юлия Хоменко.

Одной из таких трагедий стала история маленького Андрійка из Коростеня. В марте 2022 года, в том возрасте, когда дети делают свои первые неуверенные шаги, он учился жить без ног.

