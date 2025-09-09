Доводять до виснаження: кримський політвʼязень схуд на 30 кг у колонії РФ

Яшар Шихаметов, якого росіяни утримують у колонії від початку літа, схуд на 30 кілограмів і майже не може пересуватися. Кримська солідарність ділиться історією Яшара і як кримський татарин опинився у Росії.

Засудили до 11 років та доводять до виснаження: історія Яшара Шихаметова

Через руйнування суглобів Яшар майже не може пересуватися. Чоловіка у Росії засудили до 11 років позбавлення волі. Дружина Яшара, Лілія, поділилася, що чоловік відбуває покарання у виправній колонії у селищі Яя Кемеровської області.

Наприкінці червня 2025 Яшара перевезли до колонії з лікувального закладу ФКЛПУ ОТБ-1 у Саратові.

Здоров’я ніяке. Лежав у тюремній лікарні у Саратові, там до кінця не пролікувався, його етапували.

Яшар не може ходити через руйнування суглобів ніг. Їжу йому приносять, а на зустрічі з адвокатом він може дістатися лише на кріслі колісному.

Якщо ходжу, то з милицями. Відстань 50 метрів я долаю за дві з половиною години. Після ходьби все дуже болить, доводиться пити знеболювальні. Від ліків, через виразку, болить шлунок, — розповідав Яшар Шихаметов.

Через такий стан здоров’я кримському татарину дозволили дві додаткові години відпочинку в колонії вдень, сон на жорсткому ліжку та капці, адже інше взуття він носити не може. Документи про інвалідність Яшару зробити не встигли, адже етапування відбулося швидше.

Нині чоловікові доступні валер’янка, ліки проти тиску та знеболювальні. Усі ліки передають рідні. Колонія нічого не видає.

Крім усього, російські медики констатували у Яшара збільшення печінки та каміння в нирках.

У мене стерті міжхребетні диски, зруйновані суглоби другого або третього ступеня: тазостегновий, колінний і на ступнях, підвищений тиск, болить серце, підозра на цукровий діабет, головний біль, болять вуха і погано чує праве вухо, погіршення зору, задишка.

Нині чоловік звернувся до керівництва колонії та попросив про переведення до лікарні та встановлення інвалідності.

Кримінальну справу проти Яшара та ще п’ятьох кримських татар відкрили у лютому 2021 року після масових обшуків у Криму. Його звинуватили в участі в Хізб ут-Тахрір, яка дозволена в Україні, але заборонена у РФ. Хізб ут-Тахрір — це міжнародна ісламська політична партія, яка хоче відновити ісламський спосіб життя, шляхом встановлення халіфату.

За версію росіян, під час роботи у кафе Яшар Шихаметов займався ідеологічною і антиконституційного діяльністю, адже нібито залучав нових прибічників до партії.

Засудити Яшара змогли завдяки прихованим свідченням “очевидців”. У вересні 2022 року Південний окружний військовий суд засудив Яшара до 11 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці, а решту терміну — у колонії суворого режиму. Вирок ухвалили в апеляції та касації.

