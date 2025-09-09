Історії Розповіді

Доводять до виснаження: кримський політвʼязень схуд на 30 кг у колонії РФ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Вересня 2025, 22:00 3 хв.
Яшар Шихаметов

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь