Не дочекалися… від стресу та хвороб померли вже 32 родичі кримських політвʼязнів

Росія націлено переслідує етнічні народи на окупованих територіях. Спротив в таких умовах — смертельно небезпечний, однак люди, що незгодні жити у ярмі, ризикують життями за волю.

Зокрема, від переслідувань страждає кримськотатарський народ. Попри окупацію, там досі чекають на Україну. Проте чимало кримчаків закрили у катівнях та вʼязницях Росії, а родичі кримських політвʼязнів помирають, так і не дочекавшись повернення рідних з неволі.

Більше про це розповіли в КРЦ, ми переповідаємо головне далі у матеріалі.

Кримські політвʼязні не можуть попрощатися з померлими родичами

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, вже 32 родичі не дочекалися своїх рідних з російського незаконного утримання.

27 серпня померла Мелек Ібрагімова, мама кримськотатарського політвʼязня Ісмета Ібрагімова. Жінка мала тяжке серцеве захворювання і планувала робити операцію. Їй було 67 років.

Також влітку померла мама політвʼязня Івана Яцкіна. Вона тяжко хворіла, але вірила, що дочекається сина. Жінка “згасла” від постійних переживань за сина. Івана Яцкіна на прощання з матірʼю не відпустили.

Трагедія сталася і в сім’ї кримського політв’язня Раїма Айвазова: через нещасний випадок загинув його брат.

Раїм, як і багато інших кримських політвʼязнів, не зміг попрощатися із померлими.

Також померли батько та дідусь політв’язня Мемета Белялова. Не дочекалися рідних й інші родичі: батько Ірини Данилович, Броніслав — помер від онкологічного захворювання.

Помер також батько Вадима Бектемирова — Заідін, від серцевого нападу після арешту сина.

Втрати щороку збільшуються, і невипадково. Адже це — наслідок сильної напруги, стресу, переживань за рідних.

