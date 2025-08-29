Не дождались… от стресса и болезней умерли уже 32 родственника крымских политзаключенных

Россия нацелено преследует этнические народы на оккупированных территориях. Сопротивление в таких условиях смертельно опасно, однако люди, не согласные жить в ярме, рискуют жизнями за свободу.

В частности, от преследований страдает крымскотатарский народ. Несмотря на оккупацию, там до сих пор ждут Украину. Однако немало крымчаков закрыли в застенках и тюрьмах России, а родственники крымских политзаключенных умирают, так и не дождавшись возвращения родных из неволи.

Больше об этом рассказали в КРЦ, мы пересказываем главное дальше в материале.

Крымские политзаключенные не могут попрощаться с умершими родственниками

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, уже 32 родственника не дождались своих родных из российского незаконного содержания.

27 августа скончалась Мелек Ибрагимова, мама крымскотатарского политзаключенного Исмета Ибрагимова. У женщины было тяжелое сердечное заболевание и она планировала делать операцию. Ей было 67 лет.

Также летом скончалась мама политзаключенного Ивана Яцкина. Она тяжело болела, но верила, что дождется сына. Женщина угасла от постоянных переживаний за сына. Ивана Яцкина на прощание с матерью не отпустили.

Трагедия произошла и в семье крымского политзаключенного Раима Айвазова: из-за несчастного случая погиб его брат.

Раим, как и многие другие крымские политзаключенные, не смог попрощаться с умершими.

Также скончались отец и дедушка политзаключенного Мемета Белялова. Не дождались родных и другие родственники: отец Ирины Данилович, Бронислав умер от онкологического заболевания.

Умер также отец Вадима Бектемирова — Заидин, от сердечного приступа после ареста сына.

Потери ежегодно увеличиваются, и неслучайно. Ведь это следствие сильного напряжения, стресса, переживаний за родных.

