Ночной разгром в Севастополе: ГУР вывело из строя два больших десантных корабля РФ

В ночь с 18 на 19 апреля 2026 года спецподразделение ГУР МО Украины Примари провело успешную операцию в акватории временно оккупированного Севастополя.
Главными объектами атаки стали два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, а также важный элемент противовоздушной обороны врага.
Последствия для корабельного состава оккупантов
Под удар попали БДК Ямал и Николай Фильченков. Первое судно (проект 775) было построено в 1988 году. При длине корпуса 112,5 метров корабль способен транспортировать до 500 тонн грузов, включая бронетехнику и десантные группы. Его рыночная стоимость превышает 80 миллионов долларов.
Второй пораженный объект — Николай Фильченков (проект 1171). Это судно находится в строю с 1975 года и обладает значительной грузоподъемностью до 1 000 тонн, что позволяло оккупантам перемещать большие контингенты и тяжелую технику.
Стоимость этого корабля оценивается более чем в 70 миллионов долларов. На данный момент оба борта полностью выведены из строя.
Официальная позиция Главного управления разведки
В ведомстве подчеркивают, что подобные удары носят системный характер и направлены на полное нивелирование морских возможностей агрессора.
— Эта операция — не просто очередное попадание по металлу. Это методичное разрушение логистического хребта врага. Примари в очередной раз доказали: в Севастопольской бухте для оккупантов нет безопасных мест. Мы продолжаем выжигать вражеские мощности до того момента, пока последний корабль агрессора не покинет наши воды, — заявили в ГУР МО.
Ликвидация радиолокационной станции Подлет-К1
Помимо морских целей, в ходе операции была уничтожена российская РЛС Подлет-К1. Этот комплекс является критически важным для врага, так как обеспечивает обнаружение воздушных целей на малых и предельно малых высотах. Ориентировочная стоимость уничтоженной станции составляет около 5 миллионов долларов.
Суммарный ущерб государства-агрессора в результате проведенной операции уже превысил 155 миллионов долларов. Вооруженная борьба за освобождение Крыма продолжается.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!