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Революция в текстиле: ученые создали куртку, добывающую питьевую воду из воздуха

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июня 2026, 19:00 3 мин.
Вода из воздуха: куртка будущего
Фото Pexels

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