Революция в текстиле: ученые создали куртку, добывающую питьевую воду из воздуха

Помнишь легендарные дистикостюмы из фильма «Дюна», которые помогали героям выживать в безводной пустыне? То, что вчера казалось чистой кинофантастикой, сегодня становится частью гардероба. Ученые из Техасского университета в Остине совершили настоящий прорыв, создав текстиль, который буквально высасывает питьевую воду прямо из окружающего воздуха.

Вместо того чтобы конструировать очередные громоздкие устройства или тяжелые коробки для сбора конденсата, исследователи Гуйхуа Юй и Кит Джонстон решили пойти другим путем. Они интегрировали технологию непосредственно в ткань. Теперь портативная фабрика воды может быть у вас просто на спине. Об этом пишет Techxplore.com.

Как работает эта магия

В основе изобретения лежит специально разработанная гидрогелевая ткань, созданная на основе биомассы. Это не просто губка, впитывающая влагу. Материал имеет уникальную конструкцию, которая очень быстро превращает пар из воздуха в жидкую воду на поверхности волокон. Затем эти волокна направляют жидкость в специальные съемные коллекторы.

Процесс получения чистой воды выглядит так: ткань поглощает влагу, а затем под воздействием небольшого нагрева (например, солнечного света) высвобождает ее. Вода конденсируется, и вуаля — у вас есть что пить.

Сколько воды можно собрать из воздуха

Результаты тестов впечатляют даже самих разработчиков. В зависимости от того, насколько влажным является воздух, куртка способна производить от 400 до 900 миллилитров воды в сутки. А в идеальных условиях исследователям удавалось собрать до 1,3 литра чистой воды в день. На сегодняшний день это абсолютный рекорд — ни одна другая группа ученых не достигла такой эффективности (около 4,3 литра на килограмм материала).

Кому это понадобится

Прежде всего технология ориентирована на тех, кто работает или находится в экстремальных условиях:

Спасатели и медицинские группы, работающие в зонах стихийного бедствия;

Военные во время длительных операций в засушливых регионах;

Туристы, экстремалы и фанаты походов, которые хотят уменьшить вес своего рюкзака, не таща литры воды.

Кроме того, это может стать настоящим спасением для регионов с острым дефицитом воды, таких как Северная Африка или Ближний Восток. Разработчики отмечают, что такую ткань можно использовать не только для одежды, но и шить из нее палатки или рюкзаки, превращая все снаряжение в автономную систему водоснабжения.

Похоже, эра, когда мы зависели от пластиковых бутылок и стационарных источников воды, постепенно уходит в прошлое. Теперь главное — чтобы в воздухе была хотя бы капля влаги, а умная одежда сделает все остальное.

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