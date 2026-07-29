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Монета Памяти казненных, замученных или погибших в плену: как она выглядит

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 июля 2026, 17:00 3 мин.
Новая памятная монета от НБУ: кому посвящена и какой дизайн

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