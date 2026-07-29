Монета Памяти казненных, замученных или погибших в плену: как она выглядит

Национальный банк выпустил в обращение особый денежный знак. Это посвящение военным и гражданским украинцам, чьи жизни оборвались в российских застенках. С 28 июля 2026 года в кошельках граждан появится новая памятная монета номиналом 10 гривен, которая является полноценным средством для расчетов. Об этом рассказали в НБУ.

Монета Памяти казненных, замученных или погибших в плену: что она означает

Новая памятная монета — не просто деньги, а ежедневное напоминание о страшной цене украинской свободы и преступлениях оккупантов. Инициатива приурочена ко Дню памяти Защитников и Защитниц, а также добровольцев и мирных жителей, ставших жертвами российского террора.

Глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что политика уничтожения украинцев не имеет срока давности:

Мы запечатлеваем эту память в металле, чтобы она жила не только в мемориалах или книгах, но и напоминала каждому о цене человеческого достоинства, свободы и жизни. Мы не можем вернуть погибших, но можем и должны сделать все, чтобы правда о них оставалась с нами навсегда.

Новая Памятная монета: как она выглядит

Чтобы денежный знак легко узнавался в повседневной жизни, его лицевую сторону (аверс) оставили привычной.

Памятная монета полностью повторяет дизайн стандартной десятигривневой монеты образца 2018 года (ее автор — скульптор Владимир Демьяненко).

А вот обратная сторона монеты Памяти казненных, замученных или погибших в плену получила глубокий и трагический символизм.

Художник Николай Коваленко изобразил разорванную цепь, звенья которой тянутся вверх и постепенно превращаются в силуэты птиц. Эта композиция является метафорой освобождения от вражеских оков, несокрушимого духа и светлого перехода в вечность. По кругу отчеканено официальное название выпуска.

Искать монету Памяти казненных, замученных или погибших в плену в дорогих сувенирных упаковках не придется, ведь ею можно свободно расплачиваться в магазинах или транспорте.

Всего Нацбанк планирует выпустить 2 миллиона таких экземпляров. Они будут поступать в наличное обращение постепенно: регулятор будет выдавать их коммерческим банкам и инкассаторским компаниям, а те, в свою очередь, будут передавать их в кассы торговых сетей.

Так что уже в ближайшее время такую особенную десятку можно будет случайно получить на сдачу.

Головне фото: НБУ.

Ранее мы писали, какие купюры изъяли из обращения — читайте в материале номиналы изъятых банкнот и где их можно обменять.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!