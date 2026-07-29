Дочь мыла посуду в ресторане: Стогний рассказал о жизни своей семьи во время войны

Автор и ведущий телепрограммы Надзвичайні новини Константин Стогний рассказал, что его семья сейчас находится в Украине вместе с ним, а старшая дочь живет и работает в Италии. Также Стогний поделился подробностями семейной трагедии – исчезновения родного брата много лет назад.

Об этом телеведущий рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк.

Где живет семья Константина Стогния

Константин Стогний отметил, что его жена и дети в начале полномасштабной войны уехали за границу. Но после полугода пребывания вне Украины решили вернуться домой. Телеведущий мог уехать вместе с ними как отец троих несовершеннолетних детей, но остался в стране.

В начале войны было очень страшно… Когда в 04:00 началась бомбардировка, а мы под Васильковом жили, то аэропорт Василькова начал вздрагивать. У меня бельгийская овчарка Ася в будку залезла, всем страшно было… Вот и говорю: Надо, надо вам уезжать отсюда, наверное. Я довез их до границы. Дети плакали, говорили: Папа, давай с нами, ты можешь уехать. Я могу уехать, но я не могу оставить свои обязательства здесь, своих друзей, своих людей, которые в это время обороняют Киев. Поэтому они уехали. Я вернулся, – рассказал Стогний.

Одна из дочерей год проучилась в Гааге, но позже тоже вернулась домой и поступила в украинский вуз, добавил Константин.

Константин Стогний с дочерью / 2 Фотографии

Старшая дочь Стогния мыла посуду в ресторане

Также журналист рассказал о своей старшей дочери, Дарье, которая с начала войны вместе с детьми живет в Италии. Однажды она позвонила отцу и спросила, не будет ли он против ее работы посудомойкой в ​​ресторане. В Италию приехало много украинцев, поэтому на известную фамилию Стогний обращают внимание, объяснил Константин.

Он тогда поддержал Дарью, а позже она поделилась своим профессиональным ростом и в дальнейшем начала управлять сетью ресторанов.

Сейчас она уже довольна тем, что произошло. Она хорошо разговаривает, сдает экзамены. И мне совсем не стыдно, что она мыла посуду, – сказал журналист.

Чем сейчас занимается Константин Стогний

После начала полномасштабной войны Стогний ушел из журналистики. Он говорит, что был на передовой, но никаких репортажей оттуда не делал. Сейчас он задействован в оборонной сфере и подробности своей деятельности сможет рассказать по окончании войны.

С одной стороны, нужно рассказывать о происходящем на фронте. И с другой стороны, нужна четкая координация действий между военными, журналистами, потому что любая засветка информации может навредить и стоить жизней многих военных. Поэтому нужно, чтобы была координация. И потому, чтобы не навредить, я не занимался этим, хотя был в подразделениях, на передовой, но я не делал оттуда репортажей. Во-первых, у меня свое отношение к таким репортажам, насколько они объективны, и насколько могут помогать врагу рассекречивать наши позиции, наши истории. Поэтому я не занимался журналистикой, – отметил Стогний.

Читать по теме Надзвичайні новини с Константином Стогнием возвращаются на ICTV2 Программа обновляет формат и будет выходить как еженедельная рубрика в Ранку у великому місті.

У Константина Стогния исчез брат

Также в интервью телеведущий рассказал о старшем брате Владимире, пропавшем без вести еще до полномасштабной войны. Константин сообщил, что мужчину ищут, но результатов нет.

Последние следы в Киеве были. К сожалению… Видели его в одном из райотделов города Киева в последний раз, поэтому чем там закончилось… мне разные люди пересказывают разные истории. Я ищу своего брата сейчас, – сказал Стогний.

По словам телеведущего, их мать не теряет надежды и надеется, что брат Константина будет присутствовать на ее похоронах.

Смотрите рубрику Надзвичайні новини с Константином Стогнием по понедельникам в эфире программы Ранок у великому місті на телеканале ICTV2 в 7:00.

Напомним, что Константин Стогний – не только студийный ведущий, но и журналист-исследователь, режиссер документальных фильмов и писатель. О его любимых книгах и авторах читайте в эксклюзивном интервью.

Фото: ICTV2, личный архив Константина Стогния

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!