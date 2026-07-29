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День города Тернополь: когда жители вспоминают о прошлом старинного места

Анастасия Жиденко, редактор сайта 29 июля 2026, 13:30 3 мин.
день города тернополь 2026
Фото Unsplash

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