День города Тернополь: когда жители вспоминают о прошлом старинного места

Старинный и одновременно современный Тернополь — один из тех городов, который живет в ритме культуры, истории и душевного тепла. Он растет вместе со своими жителями, уважает прошлое и создает будущее. И ежегодно в августе город празднует свой день рождения, что для жителей Тернополя несет не только праздничный, но и духовный смысл.

День города Тернополь 2026 будет отмечаться по новому церковному календарю. Когда именно ждать праздничной атмосферы и какие мероприятия будут организованы — далее в материале.

Когда День города Тернополь

Ранее День города Тернополь традиционно праздновали 28 августа, во время Успения Пресвятой Богородицы. Однако из-за перехода на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, дату празднования решили изменить.

Согласно решению Тернопольского городского совета, теперь День города ежегодно приходится на 15 августа. Именно в этот день будут отмечать Успение Богородицы по новому календарю — и это станет новой традицией для жителей Тернополя.

В случае, если дата празднования совпадает с будним днем, основные торжества могут быть перенесены на ближайшие выходные, чтобы как можно больше жителей и гостей города могли приобщиться к событиям.

День города Тернополь 2026: что известно о программе мероприятий

По информации 24.cv.ua, День города Тернополя в 2026 году будут отмечать в течение трех дней — с 14 по 16 августа. Основные мероприятия пройдут в парке Тараса Шевченко и на других городских локациях.

Запланированная программа включает:

ярмарку местных производителей и крафтовой продукции;

гастрономический фудкорт;

презентации туристических маршрутов и локаций Тернопольщины;

ветеранское пространство с благотворительными инициативами;

детскую зону с мастер-классами и развлечениями;

художественные выставки и творческие локации;

выступления музыкальных коллективов и концертную программу;

вечерние шоу и развлекательную программу.

Основной локацией фестиваля станет Певческое поле в парке Тараса Шевченко, где пройдет большинство культурных и концертных мероприятий.

Официальное решение о проведении фестиваля исполнительный комитет Тернопольского городского совета принял еще в мае 2026 года.

Следить за обновлениями и официальной программой можно на сайте Тернопольского городского совета.

Тернополь — это не только культурная жемчужина Запада Украины, но и город, который бережет свои традиции и одновременно уверенно шагает в будущее. В День города он сплачивает людей, вдохновляет на добрые дела и напоминает: у каждого уголка Украины есть своя душа.

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