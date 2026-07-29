Для тебя Война в Украине

Борис Джонсон снял фильм о войне в Украине: экс-премьер тайно приезжал на фронт

Марина Слизовская 29 июля 2026, 12:00 2 мин.
Фильм Бориса Джонсона о войне

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь