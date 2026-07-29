Борис Джонсон снял фильм о войне в Украине: экс-премьер тайно приезжал на фронт

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снял документальный фильм о событиях российско-украинской войны под названием Boris Johnson: Into Ukraine’s Kill Zone. Политик втайне приезжал на фронт, чтобы получить необходимые видеоматериалы.

Об этом пишет издание Telegraph.

Фильм Бориса Джонсона об Украине: что известно

Джонсон приехал в Украину, чтобы заснять войну и привлечь внимание британцев к необходимости увеличить поддержку Киева. Ради этой цели политик сильно рисковал своей безопасностью, отмечает издание.

Так, во время первой ночи на передовой Джонсона разбудили удары беспилотников по соседнему многоквартирному дому. Из соображений безопасности он передвигался инкогнито, а также носил балаклаву, чтобы его не узнали по прическе.

Документальная лента Boris Johnson: Into Ukraine’s Kill Zone на протяжении 90 минут рассказывает об агрессии РФ против Украины. Начало фильма — это кадры атаки российского беспилотника на гражданский пассажирский поезд, во время которого погибли шесть человек.

— Это был не случайный удар, а заранее спланированное нападение и это не что иное, как акт терроризма, — говорит Джонсон.

Также в своем фильме экс-премьер показывает украинских военных, которые производят бомбы из подручных материалов. Джонсон настаивает, что западные партнеры должны поставлять Украине более совершенное оружие.

Как бывший журналист, Джонсон во время съемок фильма провел интервью с разными военными, священнослужителями и благотворителями.

Документальная картина вышла в эфир британского телеканала Channel 5 в пятницу, 24 июля.

Напомним, что Борис Джонсон занимал должность премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии с июля 2019 года по сентябрь 2022 года.

Фото: Boris Johnson/Facebook

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