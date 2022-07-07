Мир

Борис Джонсон уходит в отставку — в чем причина и каким будет сотрудничество Украины и Великобритании в дальнейшем

Елена Яковлева, редактор сайта 07 июля 2022, 14:25
Борис Джонсон іде у відставку - що стало причиною і чого досяг на посаді

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