Борис Джонсон уходит в отставку — в чем причина и каким будет сотрудничество Украины и Великобритании в дальнейшем

Борис Джонсон сегодня, 7 июля, объявил о том, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы руководящей партии.

Ранее об этом сообщали ряд влиятельных иностранных СМИ, в том числе и BBC, со ссылкой на собственные источники.

Выборы нового главы должны пройти в октябре.

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Читай, что могло привести к отставке Джонсона, за что его так полюбили украинцы, а также изменится ли британская поддержка Украины с отстранением политика от должности.

Причины отставки Джонсона

Менее трех лет назад Борис Джонсон привел консерваторов к самой большой победе на выборах с 1987 года. Так что же случилось за это время, что в июне его партия предъявила ему вотум недоверия?

BBC рассказало о нескольких факторах, ставших роковыми в карьере премьера.

Сексуальные домогательства Криса Пинчера

29 июня член парламента Крис Пинчер, который в то время был заместителем председателя Консервативной партии, посетил частный клуб членов партии в Лондоне. По его словам, он “слишком много выпил” и “пристыдил себя”.

Его обвинили в том, что он ощупал двух мужчин. Это привело к новой волне возмущения его поведением, которое уже не в первый раз поднялось вокруг Пинчера.

После этого на Даунинг-стрит заявили, что Джонсон не знал об этих обвинениях, когда в феврале назначил его замглавы Тори. Но позже выяснилось, что премьер знал об этих случаях еще с 2019 года, но все равно продолжил назначать его на новые должности.

Вечеринки во время карантина

В апреле этого года премьер-министр был оштрафован за нарушение правил карантина после того, как он посетил вечеринку на свой день рождения в июне 2020 года.

В целом столичная полиция выписала 126 штрафов 83 лицам за нарушение правил карантина на Даунинг-стрит и Уайтхолл. И это в то время, как обычные британцы практически не выходили за пределы своего дома в течение двух лет!

Кризис прожиточного минимума и рост налогов

В 2022 году инфляция в стране резко выросла до текущего уровня 9,1%. И хотя некоторые причины объективно находились вне контроля Джонсона (например, война России против Украины), экономический кризис связан также с Брекситом, который так активно продвигал премьер.

Поэтому как выход из сложной ситуации правительство решило повысить налоги для британских работников, что, конечно, возмутило население.

Нехватка фокуса и идей

Борис Джонсон получил абсолютное большинство голосов на выборах благодаря четкой и легкой в ​​соблюдении политики “Сделайте Брексит”.

Но с тех пор его часто критиковали за нехватку новых идей. Его эксцентричное, иногда дерзкое поведение не нравилось многим его приспешникам.

Его также обвиняли в отсутствии честности и компетентности. В конце концов, даже после победы премьера на голосовании относительно доверия жалобы не прекратились, а наоборот усилились.

За что украинцы полюбили Джонсона

За время полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания вошла в топ стран-лидеров касательно помощи нашему государству.

А Джонсон лично уделяет огромное внимание украинскому вопросу как в своей внутренней, так и внешней политике. Чего стоят два его визита в Киев, чуть ли не ежедневные телефонные разговоры с Зеленским, а также существенная финансовая и военная поддержка!

Вот скромный перечень того, что Британия уже предоставила или пообещала сделать для Украины:

экономическая и гуманитарная поддержка Украины на сумму более 1,3 млрд фунтов стерлингов;

военная техника: более 5000 противотанковых ракет NLAW, реактивные системы залпового огня большой дальности, артиллерийские системы, системы ПВО и т.д.;

программа обучения примерно 30 тысяч украинских военных в год;

санкции против России;

поддержка разработки проекта гарантий безопасности Украины в будущем;

подписание Меморандума об инфраструктурном восстановлении Украины;

восстановление Киева и Киевской области после победы.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно лично благодарил Джонсона за четкую и однозначную позицию по поддержке Украины, а также подчеркивал важность тесного сотрудничества наших стран сейчас и в будущем.

Оружие, финансы, санкции — три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины, — однажды написал Зеленский в своем Telegram-канале.

А если это все еще совместить с милыми письмами к украинским детям, оригинальной подписью в соцсетях как Джонсонюк и простой, искренней манерой публичной коммуникации, то становится сразу понятным, почему британский премьер стал народным любимцем украинцев в это нелегкое время.

Во время официальной речи 7 июля Борис Джонсон заявил:

Позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.

Уменьшится ли поддержка Британии с отставкой Джонсона

Экономический эксперт Сергей Фурса объясняет, что не стоит искать в причинах отставки Джонсона “вездесущую” руку Кремля.

Нет ничего необычного в отставке крайне непопулярного в Британии, погрязшего в скандалах премьер-министра в момент экономического кризиса, еще и подогретого глупостью Brexit, который этот самый премьер-министр активно продвигал.

Однако поддержка Украины Великобританией никуда не исчезнет даже после октябрьских выборов, ведь это не инициатива Джонсона. Это необходимость, понимаемая в кругах британских элит и поддерживаемая обеими партиями.

По словам Фурсы, можно даже предположить, что премьер еще зимой понимал риск отстранения от власти, а поэтому активно принялся работать на украинском направлении.

Лояльность британцев несколько возросла, и это на некоторое время спасло Джонсона. Однако не решило подлинных проблем Соединенного Королевства.

— В моменте интересы Украины и Джонсона совпали. Но самое важное, что совпадают интересы Британии и Украины.

Потому любой новый премьер-министр, даже если Джонсона смогут отправить в отставку, будет проводить политику поддержки Украины. Пусть она, может, будет и не такой артистической, яркой и персонифицированной, — считает Фурса.

Консолидацию всего международного общества для помощи нашему государству подтвердила конференция по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.

Там присутствовали как украинская делегация, так и представители 40 стран мира, в том числе и президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На конференции в Лугано был представлен план восстановления Украины. Читай, как он будет выглядеть.

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