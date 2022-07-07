Борис Джонсон уходит в отставку — в чем причина и каким будет сотрудничество Украины и Великобритании в дальнейшем

Борис Джонсон сегодня, 7 июля, объявил о том, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы руководящей партии.
Ранее об этом сообщали ряд влиятельных иностранных СМИ, в том числе и BBC, со ссылкой на собственные источники.
Выборы нового главы должны пройти в октябре.
Читай, что могло привести к отставке Джонсона, за что его так полюбили украинцы, а также изменится ли британская поддержка Украины с отстранением политика от должности.
Менее трех лет назад Борис Джонсон привел консерваторов к самой большой победе на выборах с 1987 года. Так что же случилось за это время, что в июне его партия предъявила ему вотум недоверия?
BBC рассказало о нескольких факторах, ставших роковыми в карьере премьера.
29 июня член парламента Крис Пинчер, который в то время был заместителем председателя Консервативной партии, посетил частный клуб членов партии в Лондоне. По его словам, он “слишком много выпил” и “пристыдил себя”.
Его обвинили в том, что он ощупал двух мужчин. Это привело к новой волне возмущения его поведением, которое уже не в первый раз поднялось вокруг Пинчера.
После этого на Даунинг-стрит заявили, что Джонсон не знал об этих обвинениях, когда в феврале назначил его замглавы Тори. Но позже выяснилось, что премьер знал об этих случаях еще с 2019 года, но все равно продолжил назначать его на новые должности.
В апреле этого года премьер-министр был оштрафован за нарушение правил карантина после того, как он посетил вечеринку на свой день рождения в июне 2020 года.
В целом столичная полиция выписала 126 штрафов 83 лицам за нарушение правил карантина на Даунинг-стрит и Уайтхолл. И это в то время, как обычные британцы практически не выходили за пределы своего дома в течение двух лет!
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Допис, поширений Boris Johnson (@borisjohnsonuk)
В 2022 году инфляция в стране резко выросла до текущего уровня 9,1%. И хотя некоторые причины объективно находились вне контроля Джонсона (например, война России против Украины), экономический кризис связан также с Брекситом, который так активно продвигал премьер.
Поэтому как выход из сложной ситуации правительство решило повысить налоги для британских работников, что, конечно, возмутило население.
Борис Джонсон получил абсолютное большинство голосов на выборах благодаря четкой и легкой в соблюдении политики “Сделайте Брексит”.
Но с тех пор его часто критиковали за нехватку новых идей. Его эксцентричное, иногда дерзкое поведение не нравилось многим его приспешникам.
Его также обвиняли в отсутствии честности и компетентности. В конце концов, даже после победы премьера на голосовании относительно доверия жалобы не прекратились, а наоборот усилились.
За время полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания вошла в топ стран-лидеров касательно помощи нашему государству.
А Джонсон лично уделяет огромное внимание украинскому вопросу как в своей внутренней, так и внешней политике. Чего стоят два его визита в Киев, чуть ли не ежедневные телефонные разговоры с Зеленским, а также существенная финансовая и военная поддержка!
Вот скромный перечень того, что Британия уже предоставила или пообещала сделать для Украины:
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно лично благодарил Джонсона за четкую и однозначную позицию по поддержке Украины, а также подчеркивал важность тесного сотрудничества наших стран сейчас и в будущем.
Оружие, финансы, санкции — три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины, — однажды написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Оружие, финансы, санкции — три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины, — однажды написал Зеленский в своем Telegram-канале.
А если это все еще совместить с милыми письмами к украинским детям, оригинальной подписью в соцсетях как Джонсонюк и простой, искренней манерой публичной коммуникации, то становится сразу понятным, почему британский премьер стал народным любимцем украинцев в это нелегкое время.
Во время официальной речи 7 июля Борис Джонсон заявил:
Позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.
Позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.
Экономический эксперт Сергей Фурса объясняет, что не стоит искать в причинах отставки Джонсона “вездесущую” руку Кремля.
Нет ничего необычного в отставке крайне непопулярного в Британии, погрязшего в скандалах премьер-министра в момент экономического кризиса, еще и подогретого глупостью Brexit, который этот самый премьер-министр активно продвигал.
Нет ничего необычного в отставке крайне непопулярного в Британии, погрязшего в скандалах премьер-министра в момент экономического кризиса, еще и подогретого глупостью Brexit, который этот самый премьер-министр активно продвигал.
Однако поддержка Украины Великобританией никуда не исчезнет даже после октябрьских выборов, ведь это не инициатива Джонсона. Это необходимость, понимаемая в кругах британских элит и поддерживаемая обеими партиями.
По словам Фурсы, можно даже предположить, что премьер еще зимой понимал риск отстранения от власти, а поэтому активно принялся работать на украинском направлении.
Лояльность британцев несколько возросла, и это на некоторое время спасло Джонсона. Однако не решило подлинных проблем Соединенного Королевства.
— В моменте интересы Украины и Джонсона совпали. Но самое важное, что совпадают интересы Британии и Украины.
Потому любой новый премьер-министр, даже если Джонсона смогут отправить в отставку, будет проводить политику поддержки Украины. Пусть она, может, будет и не такой артистической, яркой и персонифицированной, — считает Фурса.
Потому любой новый премьер-министр, даже если Джонсона смогут отправить в отставку, будет проводить политику поддержки Украины. Пусть она, может, будет и не такой артистической, яркой и персонифицированной, — считает Фурса.
Консолидацию всего международного общества для помощи нашему государству подтвердила конференция по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.
Там присутствовали как украинская делегация, так и представители 40 стран мира, в том числе и президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На конференции в Лугано был представлен план восстановления Украины. Читай, как он будет выглядеть.
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