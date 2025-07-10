Страна без людей — это памятник: эмоциональная речь Елены Зеленской на конференции в Риме

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на международной конференции в Риме, обратившись к мировым лидерам с эмоциональным призывом.

Её речь была не просто отчётом о разрушениях, а глубоким погружением в повседневные реалии жизни украинцев во время войны, подчёркивая, что в центре любого восстановления должны стоять люди.

Масштабы трагедии: ежедневная боль Украины

Зеленская начала с ошеломляющей статистики российских атак.

— Только за июнь Россия запустила более 330 ракет, почти 80 баллистических ракет, более 5 тысяч боевых дронов и 5 тысяч авиабомб по украинским городам, — сообщила она.

Эти цифры, однако, не передают всего ужаса. Она описала картины опустошения, которые видели международные гости в Киеве.

Огромная пустота там, где когда-то были этажи, где когда-то жили люди.

Вспоминая более 30 погибших только в июне в результате ударов по жилым домам столицы, первая леди эмоционально подчеркнула:

Ничто не вернёт этих людей, этих родителей, этих детей, эти семьи, их уникальные жизни, которые забрал агрессор.

Восстановить человека, и он восстановит всё остальное

Ключевой тезис выступления Зеленской — это приоритет человеческого фактора в восстановлении.

Самое важное в восстановлении любой страны — это её люди. Здания без людей, предприятия без людей, страна без людей — это не страна, это памятник, — подчеркнула она.

Эта философия лежит в основе всех гуманитарных реформ, которые внедряются в Украине, несмотря на войну.

Ментальное здоровье под обстрелами

Война оставила глубокий отпечаток на психике украинцев.

Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе и эмоциональном напряжении, — отметила Зеленская.

Первая леди привела в пример грустные мемы о том, как люди после очередного обстрела пишут в рабочих чатах: “Жив, значит сегодня на работу выхожу”.

В ответ на этот вызов запущена программа Ти як?, которая обеспечивает всестороннюю психологическую поддержку.

Реабилитация и возвращение к полноценной жизни

Когда люди попадают в больницы после очередного российского удара, вследствие которого они получают тяжёлые травмы… Спасать им жизнь недостаточно. Мы должны помочь им снова жить полноценно, — заявила первая леди.

Благодаря государственной политике количество реабилитологов в Украине выросло в семь раз с 2022 года, помогая 600 тысячам украинцев за последние полтора года.

Образование в условиях войны

Несмотря на то, что Россия целенаправленно уничтожает украинские школы и университеты, Украина не сдаётся.

Мы уже построили 15 подземных школ из 200 запланированных,— сообщила Зеленская, благодаря партнёров за помощь в сохранении образования.

Школьное питание как социальная защита

Уникальным примером стало продолжение реформы школьного питания во время войны.

Мы, пожалуй, единственная страна, которая внедряет такую реформу в условиях войны, — сказала она.

Качественное питание в школах теперь не просто еда, а “проявление заботы, форма социальной защиты и поддержки всей семьи”.

Более полутора миллионов детей ежедневно получают бесплатные горячие обеды.

Безбарьерная Украина

Инициатива, начатая пять лет назад, сейчас приобрела особую остроту.

Она касается всех, кто пострадал от войны — раненых, людей с инвалидностью, лиц старшего возраста.

Это о равенстве в мобильности, в возможностях и даже в общении, — пояснила Зеленская, подчёркивая важность доступности во всех сферах жизни.

Женщины как движущая сила восстановления

Первая леди обратила внимание на то, что две трети женщин с маленькими детьми не могут вернуться к работе из-за проблем с инфраструктурой по уходу за детьми.

В то же время женщины активно осваивают “сугубо мужские” сферы — производство, логистику, военное дело, и являются лидерами в восстановлении.

“Мы должны действовать, даже когда боимся”

Зеленская подчеркнула, что украинцы “отложили все сомнения до мирного времени”.

Сейчас они действуют, и это одна из их ментальных практик, которая помогает держаться.

Мы должны действовать, даже когда боимся, даже когда это опасно.

— Видеть других людей, их потребности, помогать им — это лучший способ отвлечься от собственных страхов и тревоги. Проверено Украиной, — поделилась она.

Завершая свою речь, первая леди призвала международное сообщество следовать этому подходу.

Я прошу вас во всех ваших важных и ценных проектах ставить людей на первое место… Гуманно ли это? Человечно ли это?

Этот призыв к гуманизму стал лейтмотивом её выступления, подчёркивая, что истинное восстановление начинается не с кирпичей и бетона, а с заботы о человеческой жизни и достоинстве.

В то же время, женщин не берут на переговоры. Читай, что рассказала спецпредставитель НАТО о негативной тенденции.

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