Страна без людей — это памятник: эмоциональная речь Елены Зеленской на конференции в Риме

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на международной конференции в Риме, обратившись к мировым лидерам с эмоциональным призывом. Её речь была не просто отчётом о разрушениях, а глубоким погружением в повседневные реалии жизни украинцев во время войны, подчёркивая, что в центре любого восстановления должны стоять люди. Масштабы трагедии: ежедневная боль Украины Зеленская начала с ошеломляющей статистики российских атак.— Только за июнь Россия запустила более 330 ракет, почти 80 баллистических ракет, более 5 тысяч боевых дронов и 5 тысяч авиабомб по украинским городам, — сообщила она. Эти цифры, однако, не передают всего ужаса. Она описала картины опустошения, которые видели международные гости в Киеве. Огромная пустота там, где когда-то были этажи, где когда-то жили люди. Вспоминая более 30 погибших только в июне в результате ударов по жилым домам столицы, первая леди эмоционально подчеркнула: Ничто не вернёт этих людей, этих родителей, этих детей, эти семьи, их уникальные жизни, которые забрал агрессор. Фото: Facebook Восстановить человека, и он восстановит всё остальное Ключевой тезис выступления Зеленской — это приоритет человеческого фактора в восстановлении. Самое важное в восстановлении любой страны — это её люди. Здания без людей, предприятия без людей, страна без людей — это не страна, это памятник, — подчеркнула она. Эта философия лежит в основе всех гуманитарных реформ, которые внедряются в Украине, несмотря на войну. Ментальное здоровье под обстрелами Война оставила глубокий отпечаток на психике украинцев. Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе и эмоциональном напряжении, — отметила Зеленская. Первая леди привела в пример грустные мемы о том, как люди после очередного обстрела пишут в рабочих чатах: “Жив, значит сегодня на работу выхожу”. В ответ на этот вызов запущена программа Ти як?, которая обеспечивает всестороннюю психологическую поддержку. Фото: Facebook Читать по теме Без безопасности не будет восстановления: Фонд Виктора Пинчука и YES проведут дискуссию в Риме Что известно о проведении Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме: читай в материале. Реабилитация и возвращение к полноценной жизни Когда люди попадают в больницы после очередного российского удара, вследствие которого они получают тяжёлые травмы… Спасать им жизнь недостаточно. Мы должны помочь им снова жить полноценно, — заявила первая леди. Благодаря государственной политике количество реабилитологов в Украине выросло в семь раз с 2022 года, помогая 600 тысячам украинцев за последние полтора года. Фото: Facebook Образование в условиях войны Несмотря на то, что Россия целенаправленно уничтожает украинские школы и университеты, Украина не сдаётся. Мы уже построили 15 подземных школ из 200 запланированных,— сообщила Зеленская, благодаря партнёров за помощь в сохранении образования. Школьное питание как социальная защита Уникальным примером стало продолжение реформы школьного питания во время войны. Мы, пожалуй, единственная страна, которая внедряет такую реформу в условиях войны, — сказала она. Качественное питание в школах теперь не просто еда, а “проявление заботы, форма социальной защиты и поддержки всей семьи”. Фото: Facebook Более полутора миллионов детей ежедневно получают бесплатные горячие обеды. Безбарьерная Украина Инициатива, начатая пять лет назад, сейчас приобрела особую остроту. Она касается всех, кто пострадал от войны — раненых, людей с инвалидностью, лиц старшего возраста. Это о равенстве в мобильности, в возможностях и даже в общении, — пояснила Зеленская, подчёркивая важность доступности во всех сферах жизни. Женщины как движущая сила восстановления Первая леди обратила внимание на то, что две трети женщин с маленькими детьми не могут вернуться к работе из-за проблем с инфраструктурой по уходу за детьми. В то же время женщины активно осваивают “сугубо мужские” сферы — производство, логистику, военное дело, и являются лидерами в восстановлении. Читать по теме Учим людей заново держать ложку. Как это — работать эрготерапевтом в Запорожье Эрготерапевт о сложностях и мотивации на работе, а также как она с коллегами работает под обстрелами врага. “Мы должны действовать, даже когда боимся” Зеленская подчеркнула, что украинцы “отложили все сомнения до мирного времени”. Сейчас они действуют, и это одна из их ментальных практик, которая помогает держаться. Мы должны действовать, даже когда боимся, даже когда это опасно. — Видеть других людей, их потребности, помогать им — это лучший способ отвлечься от собственных страхов и тревоги. Проверено Украиной, — поделилась она. Фото: Facebook Завершая свою речь, первая леди призвала международное сообщество следовать этому подходу. Я прошу вас во всех ваших важных и ценных проектах ставить людей на первое место… Гуманно ли это? Человечно ли это? Этот призыв к гуманизму стал лейтмотивом её выступления, подчёркивая, что истинное восстановление начинается не с кирпичей и бетона, а с заботы о человеческой жизни и достоинстве. В то же время, женщин не берут на переговоры. Читай, что рассказала спецпредставитель НАТО о негативной тенденции. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. 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