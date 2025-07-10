Країна без людей — це пам’ятник: емоційна промова Олени Зеленської на конференції в Римі

Перша леді України Олена Зеленська виступила на міжнародній конференції у Римі, звернувшись до світових лідерів з емоційним закликом.

Її промова була не просто звітом про руйнування, а глибоким зануренням у повсякденні реалії життя українців під час війни, наголошуючи на тому, що в центрі будь-якого відновлення мають стояти люди.

Масштаби трагедії: щоденний біль України

Зеленська розпочала з приголомшливої статистики російських атак.

— Лише за червень Росія запустила понад 330 ракет, майже 80 балістичних ракет, понад 5 тисяч бойових дронів і 5 тисяч авіабомб по українських містах, — повідомила вона.

Ці цифри, однак, не передають всього жаху. Вона описала картини спустошення, які бачили міжнародні гості в Києві.

Величезна порожнеча там, де колись були поверхи, де колись жили люди.

Згадуючи більше ніж 30 загиблих лише в червні від ударів по житлових будинках столиці, перша леді емоційно підкреслила:

Нічого не поверне цих людей, цих батьків, цих дітей, цих родин, їхнє унікальне життя, яке забрав агресор.

Відновити людину, і вона відновить все решту

Ключова теза виступу Зеленської — це пріоритетність людського фактора у відновленні.

Найважливіше у відновленні будь-якої країни — це її люди. Будівлі без людей, підприємства без людей, країна без людей — це не країна, це пам’ятник, — наголосила вона.

Ця філософія лежить в основі всіх гуманітарних реформ, що впроваджуються в Україні, попри війну.

Ментальне здоров’я під обстрілами

Війна залишила глибокий відбиток на психіці українців.

Понад 80% українців живуть у хронічному стресі та емоційній напрузі, — зазначила Зеленська.

Перша леді навела в приклад сумні меми про те, як люди після чергового обстрілу пишуть у робочих чатах: “Живий, тож сьогодні на роботу виходжу”.

У відповідь на цей виклик запущена програма Ти як?, що забезпечує всебічну психологічну підтримку.

Реабілітація та повернення до повноцінного життя

Коли люди потрапляють до лікарень після чергового російського удару, внаслідок якого вони дістають важкі травми… Рятувати їм життя недостатньо. Ми маємо допомогти їм знову жити повноцінно, — заявила перша леді.

Завдяки державній політиці кількість реабілітологів в Україні зросла у сім разів з 2022 року, допомігши 600 тисячам українців за останні півтора року.

Освіта в умовах війни

Попри те, що Росія цілеспрямовано знищує українські школи та університети, Україна не здається.

Ми вже побудували 15 підземних шкіл з 200 запланованих, — повідомила Зеленська, дякуючи партнерам за допомогу у збереженні освіти.

Шкільне харчування як соціальний захист

Унікальним прикладом стало продовження реформи шкільного харчування під час війни.

Ми, мабуть, єдина країна, яка впроваджує таку реформу в умовах війни,— сказала вона.

Якісне харчування в школах тепер є не просто їжею, а проявом турботи, формою соціального захисту та підтримки цілої родини.

Понад півтора мільйона дітей щодня отримують безкоштовні гарячі обіди.

Безбар’єрна Україна

Ініціатива, започаткована п’ять років тому, зараз набула особливої гостроти. Вона стосується всіх, хто постраждав від війни — поранених, людей з інвалідністю, осіб старшого віку.

Це про рівність у мобільності, у можливостях і навіть у спілкуванні,— пояснила Зеленська, наголошуючи на важливості доступності в усіх сферах життя.

Жінки як рушійна сила відбудови

Перша леді звернула увагу на те, що дві третини жінок з маленькими дітьми не можуть повернутися до роботи через проблеми з інфраструктурою догляду.

Водночас жінки активно освоюють “суто чоловічі” сфери — виробництво, логістику, військову справу, та є лідерками у відновленні.

“Ми мусимо діяти, навіть коли ми боїмося”

Зеленська підкреслила, що українці “відклали всі вагання до мирного часу”. Зараз вони діють, і це є однією з їхніх ментальних практик, що допомагає триматися.

Ми мусимо діяти, навіть коли ми боїмося, навіть коли це небезпечно.

— Бачити інших людей, їхні потреби, допомагати їм — це найкращий спосіб відволіктися від власних страхів та тривоги. Перевірено Україною, — поділилася вона.

Завершуючи свою промову, перша леді закликала міжнародну спільноту наслідувати цей підхід.

Я прошу вас у всіх ваших важливих і цінних проектах ставити людей на перше місце… Чи є це гуманним? Чи є це людяним?

Цей заклик до гуманізму став лейтмотивом її виступу, підкреслюючи, що справжнє відновлення починається не з цегли та бетону, а з турботи про людське життя та гідність.

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