Відео Україна

Країна без людей — це пам’ятник: емоційна промова Олени Зеленської на конференції в Римі

Марія Дзюба, редакторка сайту 10 Липня 2025, 20:00

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