Женщин не берут на переговоры? Спецпредставитель НАТО о негативной тенденции

Годами правительства стран мира пытаются достичь гендерного равенства в своих парламентах, государственных органах и разнообразных инициативах. Такие усилия способствуют укреплению уровня демократии, обеспечению прав женщин, улучшению управления и развитию социальной справедливости.

Но как оказалось, что на высших уровнях даже в ООН не хватает женщин. Об этом рассказала специальный представитель Генсека НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирэн Феллин. По состоянию на 2022 год только 16% женщин участвовали в активных переговорах ООН насчет мира.

Допускают ли женщин к мирным переговорам с участием ООН

Представительница Генерального секретаря НАТО Феллин считает, что слишком малое количество женщин в переговорных процессах может спровоцировать появление слепых зон. В урегулировании конфликтов по всему миру участие женщин недостаточно.

Женщины по-прежнему остаются в меньшинстве, когда речь идет об управлении конфликтами и их решении, — заявила Ирэн Феллин во время Киевского форума безопасности.

Она добавила, что исследования уже показали результаты нехватки женщин в переговорных процессах. Следствием этого является то, что некоторые темы обсуждаются меньше.

В октябре 2000 года была принята резолюция 1325 о равноправном участии и полном вовлечении женщин в поддержку и укрепление мира и безопасности. В этом году резолюции исполнится 25 лет.

Результаты 2022 года с 16% женщин значительно хуже аналогичных за 2020 год. В течение двух лет на 7% меньше женщин имеют возможность участия в мирных переговорах.

Факты показывают, что нам по-прежнему необходимо, чтобы женщины имели целостное представление о нуждах в безопасности.

Только с привлечением большего количества женщин в переговорные процессы удастся обеспечить разнообразие взглядов и более широкий охват аспектов мира. Феллин проиллюстрировала пример на вопросе разминирования.

Она поделилась, что мужчины предпочитают начинать разминирование с дорог и трасс, а женщины, вероятно, сначала обратят внимание на места, где дети могут быть в опасности — на заминированные площадки. Так что наличие комплексного подхода к вопросам важно.

Также Феллин привела примеры из украинской армии. Она напомнила, что только с 2024 года возник вопрос женской формы. Так что, по ее словам, война может открыть для женщин новые двери.

— Оглядываясь на историю, можно сказать, что женщины меняли свою роль во время войн. Возможно, это грустно говорить, но войны и конфликты создают возможность взглянуть на гендерные роли в обществе, и они действуют как ускоритель. Так что в определенном смысле это возможность для женщин взять на себя другие обязанности, — подытожила Феллин.

Переговоры Украины, США и России ведут в основном мужчины. На уровне ЕС министерства иностранных дел возглавляют только пять женщин и три — Минобороны.

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Фото: UN Photo/Manuel Elías

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